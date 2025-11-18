|О компании
|19.11.2025
Экономика РБ
С НАЧАЛА ГОДА СВЫШЕ 200 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
09:21 18.11.2025
С 1 января текущего года в Беларусь прибыло 201 151 иностранный гражданин из 38 стран, включенных в список безвиза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.
Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 232 888 жителей Европы. Из Латвии прибыли 396 679 иностранцев, из Литвы — 655 443, из Польши — 127 185. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 53 581 иностранный гражданин.
