|19.11.2025
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,7%
09:00 18.11.2025
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-октябре 2025 г. составил 84,1 млрд. рублей, или 107,7% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2024 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 30,3 рубля против 27 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота республики, в январе-октябре 2025 г. составил 80,4 млрд. рублей, или 108,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-октябре 2025 г. составил 148,8 млрд. рублей, или 94,6% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2024 г.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2025 г. составил 6,1 млрд. рублей, или 105,7% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2024 г.
