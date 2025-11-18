Розничный товарооборот в Беларуси в январе-октябре 2025 г. составил 84,1 млрд. рублей, или 107,7% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2024 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 30,3 рубля против 27 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота республики, в январе-октябре 2025 г. составил 80,4 млрд. рублей, или 108,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-октябре 2025 г. составил 148,8 млрд. рублей, или 94,6% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2025 г. составил 6,1 млрд. рублей, или 105,7% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2024 г.