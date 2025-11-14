ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТЗ ВНЕДРЯЕТ ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 5С


16:11 14.11.2025

Минский тракторный завод внедряет инструмент системы бережливого производства 5С в структурных подразделениях. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник управления развития системы менеджмента качества и производственной системы ОАО «МТЗ» Игорь Козловский.

«Инструмент 5С подразумевает организацию эффективного рабочего места и базируется на пяти основных принципах: сортировка или освобождение рабочего пространства от ненужных предметов; соблюдение порядка или рациональное размещение объектов в пределах рабочей зоны; содержание рабочего места в чистоте, а инструментов и оборудования в исправности; стандартизация — разработка инструкций на каждое рабочее место с шаблонами действий в определенных условиях; совершенствование — постоянное улучшение», — пояснил Игорь Козловский.

По его словам, на первом этапе созданы группы ответственных за реализацию проекта. Сейчас определяют пилотные участки в подразделениях для апробации данной методики, чтобы потом распространить этот опыт на весь завод.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2025
валюта курс
EUR 3.4511
USD 2.9695
RUB 3.6698
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9695 +0.0021
RUB 3.6698 -0.0068
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4360 3.4450
USD 2.9600 2.9680
RUB 3.6650 3.6690
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1605 1.1650
EUR/RUB 93.6000 94.0000
USD/RUB 80.6000 80.9979
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line