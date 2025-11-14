|О компании
|14.11.2025
Экономика РБ
МТЗ ВНЕДРЯЕТ ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 5С
16:11 14.11.2025
Минский тракторный завод внедряет инструмент системы бережливого производства 5С в структурных подразделениях. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник управления развития системы менеджмента качества и производственной системы ОАО «МТЗ» Игорь Козловский.
«Инструмент 5С подразумевает организацию эффективного рабочего места и базируется на пяти основных принципах: сортировка или освобождение рабочего пространства от ненужных предметов; соблюдение порядка или рациональное размещение объектов в пределах рабочей зоны; содержание рабочего места в чистоте, а инструментов и оборудования в исправности; стандартизация — разработка инструкций на каждое рабочее место с шаблонами действий в определенных условиях; совершенствование — постоянное улучшение», — пояснил Игорь Козловский.
По его словам, на первом этапе созданы группы ответственных за реализацию проекта. Сейчас определяют пилотные участки в подразделениях для апробации данной методики, чтобы потом распространить этот опыт на весь завод.
