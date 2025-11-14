Новый сортировочный центр Wildberries заработал в окрестностях Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, логистический объект в агрогородке Хатежино предоставит продавцам дополнительные возможности для отгрузки товаров, что ускорит их обработку и отправку покупателям в сезон больших распродаж.

Площадь нового центра составляет более 3,5 тыс. кв. м. Сейчас объект только набирает обороты по загрузке, но в перспективе СЦ будет готов выйти на мощности по обработке до 100 000 товарных позиций в сутки. Это позволит снизить нагрузку на существующую инфраструктуру и повысить скорость доставки заказов по стране.

«Мы все чаще отмечаем значительный рост объема товаров на складах и сортировочных центрах Беларуси. Это связано с активным приходом на Wildberries отечественных производителей, включая госпредприятия. Кроме того, начался сезон распродаж, и белорусы уже активно готовятся к новогодним праздникам. Конечно, мы заранее предусмотрели такую ситуацию и приняли меры по вводу новых складских помещений. Это разгрузит действующие мощности и снизит логистические издержки наших партнеров», – подчеркнул Денис Семенков, глава белорусского офиса компании Wildberries.

Сортировочный центр в агрогородке Хатежино – не единственный логистический объект, запланированный к открытию в Беларуси до конца 2025 года. Совсем скоро в Минской области откроется еще один СЦ в поселке Привольный. Он будет вдвое больше: его площадь составит более 7 тыс. кв. м. Вслед за ним заработает логистический объект площадью около 8 тыс. кв. м. в городе Бобруйск.