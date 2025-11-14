ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


WILDBERRIES ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ В БЕЛАРУСИ


15:47 14.11.2025

Новый сортировочный центр Wildberries заработал в окрестностях Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, логистический объект в агрогородке Хатежино предоставит продавцам дополнительные возможности для отгрузки товаров, что ускорит их обработку и отправку покупателям в сезон больших распродаж.

Площадь нового центра составляет более 3,5 тыс. кв. м. Сейчас объект только набирает обороты по загрузке, но в перспективе СЦ будет готов выйти на мощности по обработке до 100 000 товарных позиций в сутки. Это позволит снизить нагрузку на существующую инфраструктуру и повысить скорость доставки заказов по стране.

«Мы все чаще отмечаем значительный рост объема товаров на складах и сортировочных центрах Беларуси. Это связано с активным приходом на Wildberries отечественных производителей, включая госпредприятия. Кроме того, начался сезон распродаж, и белорусы уже активно готовятся к новогодним праздникам. Конечно, мы заранее предусмотрели такую ситуацию и приняли меры по вводу новых складских помещений. Это разгрузит действующие мощности и снизит логистические издержки наших партнеров», – подчеркнул Денис Семенков, глава белорусского офиса компании Wildberries.

Сортировочный центр в агрогородке Хатежино – не единственный логистический объект, запланированный к открытию в Беларуси до конца 2025 года. Совсем скоро в Минской области откроется еще один СЦ в поселке Привольный. Он будет вдвое больше: его площадь составит более 7 тыс. кв. м. Вслед за ним заработает логистический объект площадью около 8 тыс. кв. м. в городе Бобруйск.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2025
валюта курс
EUR 3.4511
USD 2.9695
RUB 3.6698
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9695 +0.0021
RUB 3.6698 -0.0068
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4360 3.4450
USD 2.9600 2.9680
RUB 3.6650 3.6690
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1605 1.1650
EUR/RUB 93.6000 94.0000
USD/RUB 80.6000 80.9979
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line