Александр Лукашенко 14 ноября собрал совещание о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, сообщает пресс-служба президента.

«Пять лет назад, торжественно запуская в работу первую белорусскую атомную электростанцию в Островце, страна вступила в новую эру. Сооружение АЭС не только укрепило нашу энергетическую безопасность, но и определило дальнейшее развитие Беларуси как высокотехнологичного государства. Если хотите, наличие у страны собственной атомной станции - это в определенном смысле способ обеспечения суверенитета и независимости", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что пятилетка - это достаточный период, чтобы подвести промежуточные итоги: "Мы обеспечили себя источником доступной, экологически чистой энергии на десятилетия вперед, получили экономический и экологический эффект".

Строительство атомной электростанции определило дальнейшее развитие Беларуси как высокотехнологичного государства. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей

Президент привел ряд фактов о результатах работы БелАЭС.

43,3 миллиарда киловатт-часов – исторический максимум энергопотребления. Достигнут в 2024 году.

100% населения имеют доступ к электроэнергии.

Беларусь занимает 3 место среди стран Европы с самой низкой ценой на электричество.

Использование электричества для отопления и горячего водоснабжения, строительство электродомов повышает комфортность проживания сотен тысяч людей. В 2021 – 2025 годах возведено более 2 млн кв. м такого жилья.

В стране эксплуатируется более 44 тысячи электромобилей и свыше 1870 зарядных станций. Реализованы пилотные проекты по переводу общественного транспорта на электрический в Шклове, Жодино и Новополоцке.

С 8 до 15 тысяч человек увеличилось население города атомщиков – Островца.

На БелАЭС работает 3 тысячи человек, 30% - молодёжь до 32 лет. Средний возраст коллектива – 38 лет.

«То есть станция – это важнейший драйвер регионального развития на десятилетия вперёд», - отметил президент.