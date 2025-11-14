|О компании
|14.11.2025
Экономика РБ
ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ С БЕЛАЭС: ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ, ДОСТУПНЫЕ ТАРИФЫ И КОМФОРТ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ
14:48 14.11.2025
Александр Лукашенко 14 ноября собрал совещание о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, сообщает пресс-служба президента.
«Пять лет назад, торжественно запуская в работу первую белорусскую атомную электростанцию в Островце, страна вступила в новую эру. Сооружение АЭС не только укрепило нашу энергетическую безопасность, но и определило дальнейшее развитие Беларуси как высокотехнологичного государства. Если хотите, наличие у страны собственной атомной станции - это в определенном смысле способ обеспечения суверенитета и независимости", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что пятилетка - это достаточный период, чтобы подвести промежуточные итоги: "Мы обеспечили себя источником доступной, экологически чистой энергии на десятилетия вперед, получили экономический и экологический эффект".
Президент привел ряд фактов о результатах работы БелАЭС.
43,3 миллиарда киловатт-часов – исторический максимум энергопотребления. Достигнут в 2024 году.
100% населения имеют доступ к электроэнергии.
Беларусь занимает 3 место среди стран Европы с самой низкой ценой на электричество.
Использование электричества для отопления и горячего водоснабжения, строительство электродомов повышает комфортность проживания сотен тысяч людей. В 2021 – 2025 годах возведено более 2 млн кв. м такого жилья.
В стране эксплуатируется более 44 тысячи электромобилей и свыше 1870 зарядных станций. Реализованы пилотные проекты по переводу общественного транспорта на электрический в Шклове, Жодино и Новополоцке.
С 8 до 15 тысяч человек увеличилось население города атомщиков – Островца.
На БелАЭС работает 3 тысячи человек, 30% - молодёжь до 32 лет. Средний возраст коллектива – 38 лет.
«То есть станция – это важнейший драйвер регионального развития на десятилетия вперёд», - отметил президент.
