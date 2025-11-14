ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛА 6,8%


14:17 14.11.2025

За январь-сентябрь 2025 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 8,3%, рентабельность продаж – 6,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 октября 2025 г. составила 98 млрд. рублей, в том числе просроченная – 10,9 млрд. рублей, или 11,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2025 г. составила 116,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 12,3 млрд. рублей, или 10,5% от общего объема кредиторской задолженности.
