|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛА 6,8%
14:17 14.11.2025
За январь-сентябрь 2025 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 8,3%, рентабельность продаж – 6,8%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 октября 2025 г. составила 98 млрд. рублей, в том числе просроченная – 10,9 млрд. рублей, или 11,1% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 октября 2025 г. составила 116,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 12,3 млрд. рублей, или 10,5% от общего объема кредиторской задолженности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2025
Курсы в банках
на 14.11.2025
Конвертация в банках
на 14.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе