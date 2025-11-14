|О компании
|14.11.2025
|
|
Экономика РБ
МТЗ НАРАСТИТ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ТЕХНИКИ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ В 2026 ГОДУ
12:31 14.11.2025
Минский тракторный завод намерен увеличить объем поставок тракторов в сельскохозяйственные организации Беларуси в 2026 году. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил первый заместитель директора филиала ОАО «МТЗ» «Торговый дом «BELARUS» Юрий Язепов.
«К концу 2025 года мы отгрузим потребителям в Беларуси более 2,1 тыс. единиц тракторов. В следующем году планируем поставить около 2,5 тыс. новых машин, практически половина из которых — около 1 тыс. единиц — будут тракторы BELARUS 3522», — отметил Юрий Язепов.
По его словам, в последнее время у отечественных аграриев значительно вырос спрос на энергонасыщенную технику.
|
