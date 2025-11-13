ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МТС И BECLOUD РЕАЛИЗОВАЛИ 20-Й ЭТАП МАССОВЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ LTE ПО ВСЕЙ СТРАНЕ


11:32 14.11.2025

Компания МТС и инфраструктурный оператор beCloud завершили юбилейный, 20-й с начала года этап расширения сети четвертого поколения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, с начала ноября дополнительно включены 146 секторов на 66 базовых станциях LTE во всех регионах страны.

Всего работы затронули 30 районов и почти 50 населенных пунктов, в том числе Минск, Брест, Витебск и другие города. Особое внимание было уделено агрогородкам и небольшим деревням. Более половины новых секторов работают в диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает оптимальный баланс между скоростью передачи данных и широтой охвата.

Из 66 базовых станций 43 функционируют на инфраструктуре МТС, включая транспортную сеть, электропитание и сами опоры. Это позволяет использовать мощности не только абонентам МТС, но и другим операторам в рамках действующей в стране инфраструктурной модели развертывания сети 4G.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в стране предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году — запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Узнать подробнее про сеть 4G можно на сайте МТС.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 3 квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 14 ноября.
