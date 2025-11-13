При проведении специальных мероприятий могилевские и витебские таможенники в течение недели установили три факта нарушения порядка транспортировки фруктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, движение в направлении Российской Федерации грузовиков с грушами остановлено на белорусско-российском участке границы.

В общей сложности в них находилось порядка 60 тонн груш стоимостью более 450 тыс. белорусских рублей.

Ни один из водителей не смог предъявить таможенникам необходимые для транспортировки документы. Отсутствовали у них и сертификаты, подтверждающие безопасность продукции.

В отношении белорусских перевозчиков Витебской и Могилевской таможнями начаты административные процессы в соответствии со ст.13.12 КоАП Республики Беларусь. Согласно санкции статьи им придется выплатить штраф в размере до 50 % от стоимости продукции.