|14.11.2025
|
|
Экономика РБ
МОГИЛЕВСКИЕ И ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗА НЕДЕЛЮ УСТАНОВИЛИ 3 ФАКТА НАРУШЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ФРУКТОВ
10:53 14.11.2025
При проведении специальных мероприятий могилевские и витебские таможенники в течение недели установили три факта нарушения порядка транспортировки фруктов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, движение в направлении Российской Федерации грузовиков с грушами остановлено на белорусско-российском участке границы.
В общей сложности в них находилось порядка 60 тонн груш стоимостью более 450 тыс. белорусских рублей.
Ни один из водителей не смог предъявить таможенникам необходимые для транспортировки документы. Отсутствовали у них и сертификаты, подтверждающие безопасность продукции.
В отношении белорусских перевозчиков Витебской и Могилевской таможнями начаты административные процессы в соответствии со ст.13.12 КоАП Республики Беларусь. Согласно санкции статьи им придется выплатить штраф в размере до 50 % от стоимости продукции.
|
