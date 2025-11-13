ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МОГИЛЕВСКИЕ И ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗА НЕДЕЛЮ УСТАНОВИЛИ 3 ФАКТА НАРУШЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ФРУКТОВ


10:53 14.11.2025

При проведении специальных мероприятий могилевские и витебские таможенники в течение недели установили три факта нарушения порядка транспортировки фруктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, движение в направлении Российской Федерации грузовиков с грушами остановлено на белорусско-российском участке границы.

В общей сложности в них находилось порядка 60 тонн груш стоимостью более 450 тыс. белорусских рублей.

Ни один из водителей не смог предъявить таможенникам необходимые для транспортировки документы. Отсутствовали у них и сертификаты, подтверждающие безопасность продукции.

В отношении белорусских перевозчиков Витебской и Могилевской таможнями начаты административные процессы в соответствии со ст.13.12 КоАП Республики Беларусь. Согласно санкции статьи им придется выплатить штраф в размере до 50 % от стоимости продукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2025
валюта курс
EUR 3.4473
USD 2.9674
RUB 3.6766
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4508 +0.0013
USD 2.9674 -0.0129
RUB 3.6766 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4360 3.4450
USD 2.9600 2.9680
RUB 3.6650 3.6690
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1605 1.1650
EUR/RUB 93.6000 94.0000
USD/RUB 80.6000 80.9979
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line