К 2045 году каждый седьмой взрослый в мире может страдать диабетом. Уже сегодня с этим диагнозом, по данным Международной диабетической федерации, живут более 500 миллионов человек в возрасте от 20 до 79 лет. Однако в медицинском сообществе уверены: в большинстве случаев заболевание можно предотвратить за счет управления образом жизни, достаточно базового минимума здоровых привычек. Во Всемирный день борьбы с диабетом который отмечается 14 ноября, врачи обращают внимание на важность профилактики и призывают не пренебрегать малыми шагами, ведь именно с них начинаются кардинальные изменения для здоровья.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит сахарный диабет к одной из главных неинфекционных угроз для человечества. С начала 2000-х годов смертность от этого заболевания не перестает расти: в 2024 году диабет унес жизни 3,4 млн человек по всему миру. Врачи отмечают: хотя наследственность имеет весомое значение, ключевую роль в развитии заболевания все же играет образ жизни. Кроме генетической предрасположенности к заболеванию Несбалансированное питание, избыточный вес, недостаток движения и вредные привычки называют основными факторами риска, влияющими на развитие диабета 2-го типа.

Специалисты называют контроль веса и здоровое питание краеугольным камнем не только в профилактике сахарного диабета, но и других хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Переедание, избыток простых углеводов, добавленного сахара и насыщенных жиров в рационе напрямую ведут к повышению уровня глюкозы в крови и развитию ожирения – двум ключевым факторам риска. Но здесь важно понимать, что правильное питание заключается не в строгих диетах и скрупулезном подсчете калорий, важно скорректировать привычный рацион и чаще отдавать предпочтение полезным продуктам.

Например, сезонным овощам, таким как тыква, капуста, морковь и свекла, богатым клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддерживают обмен веществ и помогают контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, важно включать в рацион источники белка – рыбу, яйца, бобовые, творог, птицу и орехи. Белок необходим для восстановления тканей, поддержания мышечной массы и стабильного уровня энергии, особенно в период повышенных нагрузок или снижения температуры.

Контроль веса напрямую связан с физической активностью, которая, в свою очередь, играет важную роль в профилактике диабета. По данным ВОЗ, у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, риск развития тяжелых заболеваний на 20-30% выше, чем у тех, кто регулярно занимается физкультурой. Чтобы снизить риски, специалисты советуют уделять не менее 150 минут в неделю любой умеренной физической нагрузке. И это вовсе не обязательно должны быть тренировки в спортзале: подойдут йога в домашних условиях, пешие прогулки после работы, катание на велосипеде в парке или просто активности на свежем воздухе. Тем, кто много времени проводит за компьютером, рекомендуется каждые полчаса вставать и немного разминаться. Важно, чтобы движение стало частью повседневной жизни. Даже такие короткие, но регулярные активности помогают организму эффективнее использовать инсулин, контролировать уровень сахара в крови, а человеку - чувствовать себя энергичнее.

Наконец, нельзя забывать о вредных привычках, таких, как курение, которые существенно подрывают все усилия ЗОЖ и в разы увеличивают риски развития ХНИЗ. Врачи относят курение к одним из наиболее агрессивных факторов. Исследования показывают, что длительное курение сигарет вдвое повышает риск развития диабета 2-го типа. При этом основную угрозу для организма представляет табачный дым: в нем содержатся тысячи токсичных химических соединений, которые провоцируют воспалительный процесс, ухудшают работу кровеносных сосудов и снижают чувствительность клеток к инсулину.

По мнению врачей, наиболее эффективный способ снизить риски для здоровья – это полный отказ от вредной привычки. Однако, как показывает практика, для курильщиков с многолетним стажем резкий отказ часто представляется серьезной трудностью. В таких случаях в современной медицине все чаще рассматривается концепция модификации рисков (снижения вреда): чтобы снизить вредное воздействие дыма на организм, не мотивированные на отказ курильщики с тяжелой степенью зависимости могут рассмотреть для себя переход на бездымные продукты, например, на сертифицированные электронные системы нагревания табака (ЭСНТ) с научно доказанным модифицированным риском. В отличие от сигарет, в таких устройствах табак не горит, а нагревается до контролируемой температуры, благодаря чему уровни выделяемых вредных веществ при использовании таких продуктов снижены на 90-95% по сравнению с сигаретным дымом. При этом врачи обращают внимание, что «золотым стандартом» по-прежнему остается полный отказ от потребления табака и никотина в любом виде. Ряд медицинских экспертов считает, что данный метод может послужить, переходным шагом для тех, кто иначе бы продолжил курить сигареты, на пути к полному отказу.

Таким образом, принцип модификации или снижения рисков означает постепенное уменьшение воздействия негативных факторов на организм: в основе этого подхода лежат не запретительные меры, а гибкие постепенные изменения, доступные каждому человеку. Любая профилактика начинается с малых шагов. Даже небольшие, но системные изменения в образе жизни – правильное питание, физическая активность, полноценный сон и отказ от курения (либо переход на менее вредные альтернативы в случае заядлых курильщиков) – могут значительно снизить риск развития диабета и других хронических неинфекционных заболеваний.