В Беларуси на 14 ноября намолочено 10,8 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,681 млн.тонн, Гродненская – 2,121 млн.тонн, Брестская – 2,178 млн.тонн, Могилевская – 1,364 млн.тонн, Гомельская – 1,385 млн.тонн, Витебская – 1,071 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 98% площадей, что составляет 2 251 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43,5 ц/га, что выше прошлогодней на 5,4 ц/га

Заготовлено льнотресты 209 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 11,8 ц/га

Заготовлено сенажа – 14 млн. 49 тыс. тонн – более 100% плана. Силоса - 19 млн. 948 тыс.тонн - 96% плана. Травяных кормов - 9 млн. 729 тыс.тонн кормовых единиц - 97% плана

Сахарная свекла убрана с 98% площадей или 105 тыс.га. Накопано 5 миллионов 692 тысячи тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 50 ц/га. На свеклоприемные пункты вывезено 78 % от накопанной свеклы, что составляет 4 млн.448 тыс.тонн.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 238 тысяч тонн, что на 83 тысячи тонн больше, чем на эту же дату прошлого года. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 99%.

Поднято зяби на площади 1 млн. 44 тысячи гектаров, что составляет 73% от плана в 1 млн. 432 тыс. гектаров.