|14.11.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И КИТАЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ
10:04 14.11.2025
Под руководством замминистра экономики Беларуси Алеся Абраменко и инспектора 1-го ранга Департамента Евразии Министерства коммерции КНР (в ранге начальника департамента) Ван Кайсюаня на площадке Минэкономики состоялось 3-е заседание Рабочей группы по упрощению торговых процедур Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Как отметила Алеся Абраменко, взаимная торговля между нашими государствами устойчиво растет.
«Белорусский экспорт товаров и услуг в Китай в текущей пятилетке увеличился вдвое, уверенно перешагнув отметку в 2 млрд долларов. Из Китая к нам активно идут поставки оборудования и комплектующих, формируя технологическую базу для действующих производственных процессов и создавая основу новых мощностей», – рассказала замминистра экономики.
В свою очередь Ван Кайсюань отметил, что Китай является вторым торговым партнером Беларуси и готов наращивать импорт белорусской высококачественной сельскохозяйственной и продовольственной продукции, содействовать расширению ассортимента поставок.
По общему мнению, дополнительный импульс взаимодействию двух стран придаст Соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций – документ вступает в силу с начала 2026-го.
В ходе заседания состоялся углубленный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в различных сферах, достигнут ряд взаимовыгодных результатов и договоренностей, а также определены ключевые направления совместной работы по расширению торговли. В их числе:
расширение ассортимента поставляемой в Китай продукции, ускорение аккредитации и сертификации, снятие торговых ограничений;
развитие Национального павильона Беларуси на крупнейших торговых платформах Китая;
расширение сотрудничества в таких областях цифровой торговли, как интеллектуальная логистика, онлайн-платежи, онлайн-образование, телемедицина и облачные выставки;
развитие промышленной кооперации, привлечение китайских компаний к созданию совместных предприятий и продвижению сложнотехнической продукции на международные рынки;
дальнейшее развитие индустриального парка «Великий камень» и его резидентов;
укрепление транспортно-логистических связей и выстраивание эффективных транспортных коридоров; активное развитие авиаперевозок, увеличение частоты и направлений полетов между странами.
