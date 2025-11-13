Под руководством замминистра экономики Беларуси Алеся Абраменко и инспектора 1-го ранга Департамента Евразии Министерства коммерции КНР (в ранге начальника департамента) Ван Кайсюаня на площадке Минэкономики состоялось 3-е заседание Рабочей группы по упрощению торговых процедур Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Как отметила Алеся Абраменко, взаимная торговля между нашими государствами устойчиво растет.

«Белорусский экспорт товаров и услуг в Китай в текущей пятилетке увеличился вдвое, уверенно перешагнув отметку в 2 млрд долларов. Из Китая к нам активно идут поставки оборудования и комплектующих, формируя технологическую базу для действующих производственных процессов и создавая основу новых мощностей», – рассказала замминистра экономики.

В свою очередь Ван Кайсюань отметил, что Китай является вторым торговым партнером Беларуси и готов наращивать импорт белорусской высококачественной сельскохозяйственной и продовольственной продукции, содействовать расширению ассортимента поставок.

По общему мнению, дополнительный импульс взаимодействию двух стран придаст Соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций – документ вступает в силу с начала 2026-го.

В ходе заседания состоялся углубленный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в различных сферах, достигнут ряд взаимовыгодных результатов и договоренностей, а также определены ключевые направления совместной работы по расширению торговли. В их числе:

расширение ассортимента поставляемой в Китай продукции, ускорение аккредитации и сертификации, снятие торговых ограничений;

развитие Национального павильона Беларуси на крупнейших торговых платформах Китая;

расширение сотрудничества в таких областях цифровой торговли, как интеллектуальная логистика, онлайн-платежи, онлайн-образование, телемедицина и облачные выставки;

развитие промышленной кооперации, привлечение китайских компаний к созданию совместных предприятий и продвижению сложнотехнической продукции на международные рынки;

дальнейшее развитие индустриального парка «Великий камень» и его резидентов;

укрепление транспортно-логистических связей и выстраивание эффективных транспортных коридоров; активное развитие авиаперевозок, увеличение частоты и направлений полетов между странами.