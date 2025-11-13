|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ТУРИЗМ В БЕЛАРУСИ С 2026 ГОДА ПОЛУЧИТ ОБНОВЛЕННУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
09:56 14.11.2025
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление о Национальном агентстве по туризму, сообщает Telegram-канал Правительства.
Документ предусматривает утверждение устава Национального агентства по туризму, которое с 1 января 2026 г. переходит в подчинение Правительству в соответствии с указом от 10 сентября 2025 г. №329 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма»
Основные новшества:
закрепление за новым регулятором в сфере туризма полномочий по государственному регулированию и проведению единой государственной политики в сфере туризма
переориентация целей и задач агентства на экономические, направленные в первую очередь на:
повышение вклада сферы туризма в рост экономики
продвижение инвестиционных предложений для развития туриндустрии
улучшение качества туристических услуг
участие в реализации проектов государственно-частного партнерства
право на осуществление предпринимательской деятельности, необходимой для обеспечения уставных целей
взаимодействие с новой вертикалью управления в сфере туризма
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2025
Курсы в банках
на 14.11.2025
Конвертация в банках
на 14.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе