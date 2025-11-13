Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление о Национальном агентстве по туризму, сообщает Telegram-канал Правительства.

Документ предусматривает утверждение устава Национального агентства по туризму, которое с 1 января 2026 г. переходит в подчинение Правительству в соответствии с указом от 10 сентября 2025 г. №329 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма»

Основные новшества:

закрепление за новым регулятором в сфере туризма полномочий по государственному регулированию и проведению единой государственной политики в сфере туризма

переориентация целей и задач агентства на экономические, направленные в первую очередь на:

повышение вклада сферы туризма в рост экономики

продвижение инвестиционных предложений для развития туриндустрии

улучшение качества туристических услуг

участие в реализации проектов государственно-частного партнерства

право на осуществление предпринимательской деятельности, необходимой для обеспечения уставных целей

взаимодействие с новой вертикалью управления в сфере туризма