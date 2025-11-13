|О компании
|14.11.2025
Экономика РБ
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ МАРТ: ПЕРЕВОЗЧИКИ И МАРКЕТПЛЕЙСЫ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ ДОМИНАНТАМИ
09:28 14.11.2025
Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проведена значительная работа по актуализации Реестра доминантов: включено 60 субъектов, исключено – 83 (по сравнению с 01.01.2025).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ближайшее время будут проанализированы рынки владельцев интернет-площадок, организации перевозок пассажиров такси, социально значимых товаров и др.
Всего в Реестре – 860 хозяйствующих субъектов, из них 196 – на республиканском уровне, 664 – на местном.
При этом более чем 95 субъектам установлены соответствующие способы ценового регулирования на отдельные производимые товары:
предельный норматив рентабельности (РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ», ЗАО «АТЛАНТ», РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «КАМВОЛЬ», ОАО «Мозырьсоль», РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС», ОАО «Белшина» и др.);
порядок установления и применения цен (тарифов) (ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Белвторчермет», ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минский тракторный завод» и др.).
