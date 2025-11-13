|О компании
|13.11.2025
Экономика РБ
В КГК 14 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ «ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
17:28 13.11.2025
В Комитете госконтроля 14 ноября пройдет «горячая» линия по вопросам работы плавательных бассейнов. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
Граждане могут сообщить информацию о проблемных вопросах, связанных с получением услуг в бассейнах: возможность пользоваться услугами бассейнов, в т.ч. школьных; насколько удобен режим работы бассейнов; навязываются ли дополнительные услуг (бани, сауны и др.); насколько бассейны доступны по стоимости посещения.
Информация на «горячую» линию будет приниматься 14 ноября с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
Звонить следует по короткому номеру 191.
