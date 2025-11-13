|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛИ $5,5 МЛРД.
17:17 13.11.2025
Иностранные инвесторы в январе-сентябре 2025г. вложили в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», бюджетных организаций) 5,5 млрд. долларов США инвестиций.
Как сообщает Национальный статкомитет, поступление прямых иностранных инвестиций составило 3,9 млрд. долларов США, или 71,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.
Инвестиции из Республики Беларусь за рубеж. За январь-сентябрь 2025 г. организациями республики направлено за рубеж инвестиций на сумму 4 млрд. долларов США.
На долю прямых инвестиций приходилось 72% всех направленных инвестиций за рубеж.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2025
Курсы в банках
на 13.11.2025
Конвертация в банках
на 13.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе