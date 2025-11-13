ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛИ $5,5 МЛРД.


17:17 13.11.2025

Иностранные инвесторы в январе-сентябре 2025г. вложили в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», бюджетных организаций) 5,5 млрд. долларов США инвестиций.

Как сообщает Национальный статкомитет, поступление прямых иностранных инвестиций составило 3,9 млрд. долларов США, или 71,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

Инвестиции из Республики Беларусь за рубеж. За январь-сентябрь 2025 г. организациями республики направлено за рубеж инвестиций на сумму 4 млрд. долларов США.

На долю прямых инвестиций приходилось 72% всех направленных инвестиций за рубеж.
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2025
валюта курс
EUR 3.4473
USD 2.9674
RUB 3.6766
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4508 +0.0013
USD 2.9674 -0.0129
RUB 3.6766 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4420
USD 2.9610 2.9650
RUB 3.6650 3.6680
подробнее

Конвертация в банках
на 13.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1640
EUR/RUB 93.8000 93.9000
USD/RUB 80.7000 80.9000
подробнее
