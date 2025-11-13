Иностранные инвесторы в январе-сентябре 2025г. вложили в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», бюджетных организаций) 5,5 млрд. долларов США инвестиций.

Как сообщает Национальный статкомитет, поступление прямых иностранных инвестиций составило 3,9 млрд. долларов США, или 71,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

Инвестиции из Республики Беларусь за рубеж. За январь-сентябрь 2025 г. организациями республики направлено за рубеж инвестиций на сумму 4 млрд. долларов США.

На долю прямых инвестиций приходилось 72% всех направленных инвестиций за рубеж.