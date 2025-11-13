Экономика РБ

В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПРОФСТАНДАРТ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»

13:47 13.11.2025 Постановлением Минтруда и соцзащиты от 15 октября 2025 г. № 93 утвержден профстандарт «Осуществление государственного строительного надзора». Как сообщает Telеgram-канал Минтруда и соцзащиты, профстандарт вводит 3 новые должности служащих: специалист по регистрации (код должности служащего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 2149-073); государственный строительный инспектор (код должности служащего – 2142-037); начальник отдела государственного строительного надзора (код должности служащего – 1323-046). Разработка стандартов осуществлялась при координации Секторального совета квалификаций при Государственном комитете по стандартизации. Основная цель вида трудовой деятельности: надзор за соблюдением участниками строительной деятельности установленного порядка строительства, требований технических нормативных правовых актов и проектной документации для обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности объектов. Уровни квалификации: 6-й уровень: Специалист по регистрации. 7-й уровень: Государственный строительный инспектор, Начальник отдела государственного строительного надзора. Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.