Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПРОФСТАНДАРТ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»


13:47 13.11.2025

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 15 октября 2025 г. № 93 утвержден профстандарт «Осуществление государственного строительного надзора».

Как сообщает Telеgram-канал Минтруда и соцзащиты, профстандарт вводит 3 новые должности служащих:

специалист по регистрации (код должности служащего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 2149-073);

государственный строительный инспектор (код должности служащего – 2142-037);

начальник отдела государственного строительного надзора (код должности служащего – 1323-046).

Разработка стандартов осуществлялась при координации Секторального совета квалификаций при Государственном комитете по стандартизации.

Основная цель вида трудовой деятельности: надзор за соблюдением участниками строительной деятельности установленного порядка строительства, требований технических нормативных правовых актов и проектной документации для обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности объектов.

Уровни квалификации:

6-й уровень: Специалист по регистрации.

7-й уровень: Государственный строительный инспектор, Начальник отдела государственного строительного надзора.

Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.
