|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПРОФСТАНДАРТ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»
13:47 13.11.2025
Постановлением Минтруда и соцзащиты от 15 октября 2025 г. № 93 утвержден профстандарт «Осуществление государственного строительного надзора».
Как сообщает Telеgram-канал Минтруда и соцзащиты, профстандарт вводит 3 новые должности служащих:
специалист по регистрации (код должности служащего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 2149-073);
государственный строительный инспектор (код должности служащего – 2142-037);
начальник отдела государственного строительного надзора (код должности служащего – 1323-046).
Разработка стандартов осуществлялась при координации Секторального совета квалификаций при Государственном комитете по стандартизации.
Основная цель вида трудовой деятельности: надзор за соблюдением участниками строительной деятельности установленного порядка строительства, требований технических нормативных правовых актов и проектной документации для обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности объектов.
Уровни квалификации:
6-й уровень: Специалист по регистрации.
7-й уровень: Государственный строительный инспектор, Начальник отдела государственного строительного надзора.
Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2025
Курсы в банках
на 13.11.2025
Конвертация в банках
на 13.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе