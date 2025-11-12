Экономика РБ

КГК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ДВУХ МАГАЗИНОВ И ОБЪЕКТА ОБЩЕПИТА В БРЕСТЕ

12:11 13.11.2025 Комитетом государственного контроля изучено состояние дел в крупных магазинах и объектах общепита Бреста. Об этом сообщает Telegram-канал КГК. Специалистами областного КГК обследовано 12 объектов торговли и общественного питания. В 10 выявлены различные нарушения (объекты крупных сетевых ретейлеров, малого и среднего бизнеса). Установлены факты реализации: недоброкачественных товаров (овощи, фрукты); продукции без наличия документов, подтверждающих качество и безопасность (сухофрукты, кондитерские, хлебобулочные и рыбные изделия, кулинарная продукция, одежда, обувь, текстильные и кожгалантерейные изделия); товаров с истекшим сроком годности; товаров без нанесенных унифицированных контрольных знаков и средств идентификации либо содержащих недостоверные данные (одежда, обувь). Также установлено несоблюдение условий и режимов хранения пищевой продукции, ненадлежащее санитарное состояние объектов, несоблюдение обязательного ассортиментного перечня товаров либо его отсутствие и другие нарушения. За грубейшие нарушения приостановлена деятельность двух магазинов и объекта общественного питания (до полного устранения недостатков). По результатам контрольных мероприятий утилизировано более 85 кг недоброкачественной продукции.