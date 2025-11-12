|О компании
|13.11.2025
|
|
Экономика РБ
КГК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ДВУХ МАГАЗИНОВ И ОБЪЕКТА ОБЩЕПИТА В БРЕСТЕ
12:11 13.11.2025
Комитетом государственного контроля изучено состояние дел в крупных магазинах и объектах общепита Бреста. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
Специалистами областного КГК обследовано 12 объектов торговли и общественного питания. В 10 выявлены различные нарушения (объекты крупных сетевых ретейлеров, малого и среднего бизнеса).
Установлены факты реализации:
недоброкачественных товаров (овощи, фрукты);
продукции без наличия документов, подтверждающих качество и безопасность (сухофрукты, кондитерские, хлебобулочные и рыбные изделия, кулинарная продукция, одежда, обувь, текстильные и кожгалантерейные изделия);
товаров с истекшим сроком годности;
товаров без нанесенных унифицированных контрольных знаков и средств идентификации либо содержащих недостоверные данные (одежда, обувь).
Также установлено несоблюдение условий и режимов хранения пищевой продукции, ненадлежащее санитарное состояние объектов, несоблюдение обязательного ассортиментного перечня товаров либо его отсутствие и другие нарушения.
За грубейшие нарушения приостановлена деятельность двух магазинов и объекта общественного питания (до полного устранения недостатков).
По результатам контрольных мероприятий утилизировано более 85 кг недоброкачественной продукции.
|
