Экономика РБ


КГК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ДВУХ МАГАЗИНОВ И ОБЪЕКТА ОБЩЕПИТА В БРЕСТЕ


12:11 13.11.2025

Комитетом государственного контроля изучено состояние дел в крупных магазинах и объектах общепита Бреста. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Специалистами областного КГК обследовано 12 объектов торговли и общественного питания. В 10 выявлены различные нарушения (объекты крупных сетевых ретейлеров, малого и среднего бизнеса).

Установлены факты реализации:

недоброкачественных товаров (овощи, фрукты);

продукции без наличия документов, подтверждающих качество и безопасность (сухофрукты, кондитерские, хлебобулочные и рыбные изделия, кулинарная продукция, одежда, обувь, текстильные и кожгалантерейные изделия);

товаров с истекшим сроком годности;

товаров без нанесенных унифицированных контрольных знаков и средств идентификации либо содержащих недостоверные данные (одежда, обувь).

Также установлено несоблюдение условий и режимов хранения пищевой продукции, ненадлежащее санитарное состояние объектов, несоблюдение обязательного ассортиментного перечня товаров либо его отсутствие и другие нарушения.

За грубейшие нарушения приостановлена деятельность двух магазинов и объекта общественного питания (до полного устранения недостатков).

По результатам контрольных мероприятий утилизировано более 85 кг недоброкачественной продукции.
