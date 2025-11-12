Согласно данным о сделках, заключенных резидентами Российской Федерации на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) в январе-октябре 2025 г., компании из Брянской области заняли шестое место по объему биржевого товарооборота среди всех регионов России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в стоимостном выражении это 16,4 млн USD, что в 1,7 раза больше, чем январе-октябре 2024 г. Наряду с Брянской областью в число самых активных пользователей белорусской биржевой платформы вошли предприятия Московской, Смоленской, Ленинградской и Белгородской областей, а также участники торгов из Республики Татарстан.

Такая информация прозвучала во время встречи представителей БУТБ с деловыми кругами Брянской области, которая состоялась на 31-й Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО — 2025».

В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества Беларуси и Брянщины в сфере биржевой торговли и пути активизации взаимодействия по этому стратегическому треку. Основное внимание было уделено сегменту АПК, поскольку в 2025 г. именно сельхозпродукция стала главным драйвером роста суммы биржевых сделок между белорусскими и брянскими предприятиями.

«В структуре взаимного товарооборота удельный вес сельхозпродукции составил 82%, при этом 63% сделок обеспечил белорусский экспорт. Особенно высоким спросом у участников биржевых торгов из Брянской области пользовалось сухое молоко, сливочное масло и мясопродукты, тогда как в импорте преобладали семена масличных культур — прежде всего рапса. Помимо сельхозпродукции, в Брянщину также поставлялись пиломатериалы, газосиликатные блоки и лом металлов. В свою очередь белорусские предприятия в рамках импортозамещения покупали у товаропроизводителей региона запчасти и комплектующие для промышленного оборудования и техники», — сообщили в пресс-службе БУТБ.

По итогам встречи с бизнесом Брянской области достигнуты договоренности с производителями полимерной пленки и гофроупаковки о реализации данной продукции на биржевых торгах. Как отметили на БУТБ, упаковочные материалы очень востребованы у белорусских предприятий пищевой промышленности, что подтверждается показателями биржевых продаж. Так, например, полимерной упаковки и тары за 10 месяцев текущего года было реализовано на общую сумму 140 млн BYN, а упаковочной бумаги и коробочного картона — на 6,8 млн BYN. В первом случае объемы реализации выросли в 1,5 раза к аналогичному периоду 2024 г., а во втором — в 7 раз.

По состоянию на 12.11.2025 на БУТБ были аккредитованы 170 субъектов хозяйствования Брянской области. С начала года на биржевую площадку пришли 15 новых компаний из этого региона России.