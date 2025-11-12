Экономика РБ

ЯРМАРКА РАЗРАБОТОК «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: РОБОТИЗАЦИЯ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» ПРОЙДЕТ 27 НОЯБРЯ

11:39 13.11.2025 Ярмарка инновационных разработок «Технологии будущего: роботизация, искусственный интеллект» пройдет 27 ноября в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал ГКНТ. Мероприятие направлено на ускорение внедрения передовых научно-технических и инновационных разработок в реальный сектор экономики. Участие – бесплатное. Формат – гибридный (офлайн и онлайн). Место проведения: Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень".