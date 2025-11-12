|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЯРМАРКА РАЗРАБОТОК «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: РОБОТИЗАЦИЯ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» ПРОЙДЕТ 27 НОЯБРЯ
11:39 13.11.2025
Ярмарка инновационных разработок «Технологии будущего: роботизация, искусственный интеллект» пройдет 27 ноября в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал ГКНТ.
Мероприятие направлено на ускорение внедрения передовых научно-технических и инновационных разработок в реальный сектор экономики.
Участие – бесплатное. Формат – гибридный (офлайн и онлайн).
Место проведения: Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2025
Курсы в банках
на 13.11.2025
Конвертация в банках
на 13.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе