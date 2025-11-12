Каркас восьмиэтажного корпуса Минского онкоцентра на пр. Независимости, 64/10 практически готов. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Над входной группой, где запроектированы большие (7,5 метров) пролёты без колонн, монолитчики СУ-19 треста № 1 залили облегчённое кессонное перекрытие. Оно напоминает пчелиные соты: меньше бетона – меньше нагрузка на несущие стены и фундаменты.

Из монолита останется выполнить пристройку к зданию со стороны РНПЦ детской хирургии и переходную галерею, которая на уровне второго этажа свяжет строящийся корпус с терапевтическим. Её возведут чуть позже, когда демонтируют башенный кран.

Сейчас на объекте в разгаре кровельные и кладочные работы. Корпус стараются накрыть к зиме.

Каменщики завершают кладку на 1-2 этажах и переходят на третий-четвёртый.

Выложены также парапеты, воздуховоды, в подвальной части здания выполнены сантехнические разводки. После устройства кровли на очереди – монтаж окон. Параллельно на объект зайдут штукатуры.

Новый корпус Минского онкоцентра рассчитан на 1000 посещений в смену. Здесь будут оказывать амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь.

В здании разместятся несколько консультативно-поликлинических отделений, консультативно-диагностическое отделение тиреоидной патологии, отделения лучевой и магнитно-резонансной диагностики, физиотерапевтического лечения и УЗИ-диагностики, регистратура.

На втором этаже – конференц-зал на 200 мест, зал для совещаний, учебные аудитории и помещения кафедры онкологии БГМУ.

На объекте создадут безбарьерную среду, вход организуют с уровня земли.

Фасад здания будет комбинированным – вентфасад с лёгкой штукатурной системой плюс витражи. Интерьеры – декоративная мозаичная штукатурка светло-бежевого оттенка с акцентными вставками синего цвета.

У стройтреста №1 это не первый объект на территории Минского онкоцентра. Им построены палатные корпуса, лечебный, радиологический, корпус линейных ускорителей и другие.