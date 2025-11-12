В Молодеченском районе собирают урожай фундука. На местном сельхозпредприятии планируют заготовить 30 тонн орехов. Несмотря на прохладное лето, культура стойко перенесла погодные условия. Собирают 1,5 тонны с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это самая большая ореховая плантация в Беларуси. Южные деревья родом из Италии. Их выращивают всего в двух километрах от города.

На площади 75 гектаров 40 тысяч ореховых деревьев. Это первый промышленный ореховый сад в нашей стране. Он был заложен в 2017 году в Молодечненском районе. Проект состоялся благодаря иностранным инвесторам. Перед этим брали консультации у зарубежных коллег и специалистов из Института плодоводства.

«Идея, что фундук должен расти в южных странах, несостоятельна. Просто так сложилось исторически. Хотя если вспомним, лещина у нас живет, в лесу орехи растут. Поэтому мы так смело и дерзко за это взялись», - отметил управляющий сельхозпредприятием Геннадий Гаврис.

Фундук выращивают с применением передовых технологий, учитывают специфику местного климата. Растение считается влаго- и солнцелюбивой культурой, но у нас прижилось. Даже переменчивые белорусские зимы деревья переносят хорошо. Урожайность в этом сезоне – 1,5 тонны с гектара. Ведется постоянная работа над расширением сортовой базы.