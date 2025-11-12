Компания Wildberries объявляет о начале партнерства с хоккейным клубом «Динамо-Минск» в сезоне 2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, стороны будут совместно работать над развитием и поддержкой белорусского хоккея, который по праву считается одним из самых любимых видов спорта в стране. Планы включают проведение совместных инициатив и акций для популяризации хоккея и здорового образа жизни среди белорусов. Кроме того, логотип Wildberries появится на льду и медианосителях «Минск-Арены».

«Хоккей пользуется огромной популярностью и объединяет миллионы болельщиков в Беларуси. Поэтому мы особенно рады возможности поддержать ведущий клуб страны – «Динамо-Минск». Уверены, что вместе сможем реализовать яркие проекты, способствующие развитию спорта и укреплению здорового образа жизни. Wildberries стремится поддерживать инициативы, которые делают жизнь людей активнее и интереснее», – отметил директор Wildberries в Беларуси Денис Семенков.