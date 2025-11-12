|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС 13 НОЯБРЯ БУДЕТ ВЫВЕДЕН В ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ
09:30 13.11.2025
Второй энергоблок Белорусской АЭС 13 ноября 2025 года будет выведен в планово-предупредительный ремонт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, такие ремонты ежегодно проводятся на атомных станциях в соответствии с установленным регламентом для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования. В ходе запланированных мероприятий на энергоблоке № 2 будет осуществлено плановое техническое обслуживание, диагностика и ремонт оборудования и технологических систем, в том числе контроль состояния основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов.
Важной частью предстоящих работ станет замена отработавшего ядерного топлива на свежее - в активную зону реактора будет загружено около 25 % тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом.
Планово-предупредительный ремонт будет выполнен персоналом Белорусской АЭС с привлечением работников белорусских и российских подрядных организаций.
Второй энергоблок Белорусской АЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года. С момента его включения в объединенную энергосистему блоком выработано порядка 18,5 млрд. кВтч электроэнергии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2025
Курсы в банках
на 13.11.2025
Конвертация в банках
на 13.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе