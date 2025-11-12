Второй энергоблок Белорусской АЭС 13 ноября 2025 года будет выведен в планово-предупредительный ремонт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, такие ремонты ежегодно проводятся на атомных станциях в соответствии с установленным регламентом для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования. В ходе запланированных мероприятий на энергоблоке № 2 будет осуществлено плановое техническое обслуживание, диагностика и ремонт оборудования и технологических систем, в том числе контроль состояния основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов.

Важной частью предстоящих работ станет замена отработавшего ядерного топлива на свежее - в активную зону реактора будет загружено около 25 % тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом.

Планово-предупредительный ремонт будет выполнен персоналом Белорусской АЭС с привлечением работников белорусских и российских подрядных организаций.

Второй энергоблок Белорусской АЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года. С момента его включения в объединенную энергосистему блоком выработано порядка 18,5 млрд. кВтч электроэнергии.