Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ


09:16 13.11.2025

В Беларуси за октябрь 2025 года размер минимальной зарплаты (МЗП) увеличен на 26,52 рубля и составляет 752,52 рубля. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Напоминаем с 1 января 2026 года Правительством повышен размер МЗП до 858 рублей.

Минимальная заработная плата — государственная гарантия в области оплаты труда, обеспечивающая социальную защиту работников.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2025
валюта курс
EUR 3.4478
USD 2.9803
RUB 3.6671
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4495 +0.0175
USD 2.9803 -0.0004
RUB 3.6671 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4420 3.4490
USD 2.9700 2.9740
RUB 3.6600 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 13.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1575 1.1620
EUR/RUB 94.0000 94.3000
USD/RUB 81.0000 81.2500
подробнее
