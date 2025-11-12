|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ
09:16 13.11.2025
В Беларуси за октябрь 2025 года размер минимальной зарплаты (МЗП) увеличен на 26,52 рубля и составляет 752,52 рубля. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Напоминаем с 1 января 2026 года Правительством повышен размер МЗП до 858 рублей.
Минимальная заработная плата — государственная гарантия в области оплаты труда, обеспечивающая социальную защиту работников.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2025
Курсы в банках
на 13.11.2025
Конвертация в банках
на 13.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе