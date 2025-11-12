В Беларуси за октябрь 2025 года размер минимальной зарплаты (МЗП) увеличен на 26,52 рубля и составляет 752,52 рубля. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Напоминаем с 1 января 2026 года Правительством повышен размер МЗП до 858 рублей.

Минимальная заработная плата — государственная гарантия в области оплаты труда, обеспечивающая социальную защиту работников.