Экономика РБ


В МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РАССКАЗАЛИ, КАКИМ БУДЕТ БЮДЖЕТ ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА 2026 ГОД


09:11 13.11.2025

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, каким будет бюджет фонда соцзащиты населения на 2026 год. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Доходы бюджета фонда планируются на уровне 39 млрд. рублей, на 3,8 млрд. рублей больше ожидаемого исполнения 2025 года. Темп роста - почти 111%.

Основным источником доходов являются взносы на государственное социальное страхование, которые составят 36,1 млрд. рублей.

Расходная часть бюджета фонда запланирована в сумме 38,5 млрд. рублей: +5,7 млрд руб. или на 17,3% больше по сравнению с 2025 г.

Основную часть бюджета фонда в 2026 году планируется направить на финансирование пенсий - 31,1 млрд. рублей.

Министр отметила, что в 2026 году средний размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров продолжит рост и увеличится на 14,5% и составит 1107 руб.

Значительные средства также будут направлены на выплату пособий, в первую очередь семейных.

Общий объем расходов на эти цели составит почти 7 млрд. рублей, из которых 3,7 млрд рублей пойдет на поддержку семей с детьми.

В целом бюджет фонда социальной защиты населения на 2025 год сформирован с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 519 млн. рублей
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2025
валюта курс
EUR 3.4478
USD 2.9803
RUB 3.6671
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4495 +0.0175
USD 2.9803 -0.0004
RUB 3.6671 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4420 3.4490
USD 2.9700 2.9740
RUB 3.6600 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 13.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1575 1.1620
EUR/RUB 94.0000 94.3000
USD/RUB 81.0000 81.2500
подробнее
