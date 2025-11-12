|О компании
|13.11.2025
Экономика РБ
В МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РАССКАЗАЛИ, КАКИМ БУДЕТ БЮДЖЕТ ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА 2026 ГОД
09:11 13.11.2025
Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, каким будет бюджет фонда соцзащиты населения на 2026 год. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Доходы бюджета фонда планируются на уровне 39 млрд. рублей, на 3,8 млрд. рублей больше ожидаемого исполнения 2025 года. Темп роста - почти 111%.
Основным источником доходов являются взносы на государственное социальное страхование, которые составят 36,1 млрд. рублей.
Расходная часть бюджета фонда запланирована в сумме 38,5 млрд. рублей: +5,7 млрд руб. или на 17,3% больше по сравнению с 2025 г.
Основную часть бюджета фонда в 2026 году планируется направить на финансирование пенсий - 31,1 млрд. рублей.
Министр отметила, что в 2026 году средний размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров продолжит рост и увеличится на 14,5% и составит 1107 руб.
Значительные средства также будут направлены на выплату пособий, в первую очередь семейных.
Общий объем расходов на эти цели составит почти 7 млрд. рублей, из которых 3,7 млрд рублей пойдет на поддержку семей с детьми.
В целом бюджет фонда социальной защиты населения на 2025 год сформирован с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 519 млн. рублей
