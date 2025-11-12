Решением Гомельского областного Совета депутатов от 24 октября 2025 г. № 152 утверждена Инструкция, которой определен порядок социальной поддержки талантливой творческой молодежи.

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно Инструкции под талантливой творческой молодежью понимаются:

учащиеся учреждений Гомельской области, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля в сфере культуры с изучением учебных предметов, учебных дисциплин на повышенном уровне (детские школы искусств (ДШИ), учреждений среднего специального образования сферы культуры (УССО), являющиеся победителями фестивалей, конкурсов, выставок, пленэров областного, республиканского, международного уровня, имеющие высокие показатели в учебе и примерное поведение, участвующие в общественной жизни;

молодые артисты театрально-зрелищных учреждений Гомельской области (ТЗУ) в возрасте до 31 года, имеющие высокие показатели в творческой деятельности, создающие яркие сценические образы и имеющие плотную занятость в театральных постановках и концертных программах, участвующие в общественной жизни.

На конкурсной основе соцподдержку могут получить:

10 учащихся изобразительного, музыкального, хореографического, эстрадного отделений ДШИ (по 15 базовых величин каждому);

6 учащихся изобразительного, музыкального, хореографического, эстрадного отделений УССО (по 20 базовых величин каждому);

4 молодых артиста ТЗУ (по 25 базовых величин каждому).

Поддержка оказывается один раз в год решением Гомельского облисполкома.

Кандидаты на получение соцподдержки выдвигаются отделами (секторами) культуры Гомельского горисполкомитета, райисполкомов, УССО и ТЗУ. Соответствующие ходатайства ежегодно направляются до 20 декабря в главное управление культуры Гомельского облисполкома.

Лица, которые представлены в текущем году на соискание поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, не выдвигаются.

Решение Гомельского областного Совета депутатов от 10 июня 2020 г. № 179 «Об учреждении премий» признано утратившим силу.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».

Решение вступило в силу 8 ноября 2025 г.