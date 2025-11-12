В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. составил 100,2%, с декабрем 2024 г. – 106,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе на инвестиционные товары – 100,4% и 104% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 106,2%, потребительские товары – 100,4% и 106,7% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) в октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. составил 99,9%, с декабрем 2024 г. – 102,1%, в том числе в растениеводстве – 99,5% и 102,5% соответственно, животноводстве – 100,01% и 102% соответственно.

Индекс цен в строительстве в октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. составил 99,2%, с декабрем 2024 г. – 107,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,1% и 114,8% соответственно, машины и оборудование – 99% и 97,9%, прочие работы и затраты – 96,4% и 110,7% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. составил 100,1%, с декабрем 2024 г. – 105,8%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. составил 100%, с декабрем 2024 г. – 105,5%.