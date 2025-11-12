ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ДВА БЕЛОРУСА ОРГАНИЗОВАЛИ ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ БЕЛАРУСИ ГРУЗОВЫХ МИКРОАВТОБУСОВ ПОД ВИДОМ ЛЕГКОВОГО АВТО


15:54 12.11.2025

В отношении двух белорусов, организовавших ввоз на территорию Беларуси грузовых микроавтобусов под видом легкового автотранспорта, Брестская таможня возбудила уголовное дело.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, преступную схему граждане реализовали в сговоре с иными лицами, чтобы сэкономить на утилизационном сборе порядка 180 тыс. рублей.

Четыре грузовых автомобиля MERSEDES-BENZ общей стоимостью свыше 440 тыс. бел. рублей были ввезены из Польши через пункты пропуска «Брест», «Каменный Лог» и «Бенякони».

Уже на территории Беларуси грузовые микроавтобусы видоизменяли кустарным методом в транспортные средства для перевозки пассажиров (не более 8 посадочных мест), ставка утилизационного сбора за которые значительно ниже.

Для выпуска в свободное обращение и, соответственно, уплаты утильсбора, транспортные средства уже «в облике легковых» доставили в ведомственные пункты таможенного оформления.

Результаты судебных автотехнических экспертиз подтвердили наличие изменений в конструкциях транспортных средств, предусмотренных производителем.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 6 лет.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2025
валюта курс
EUR 3.4478
USD 2.9803
RUB 3.6671
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4495 +0.0175
USD 2.9803 -0.0004
RUB 3.6671 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4480
USD 2.9650 2.9770
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1630
EUR/RUB 93.6000 94.4020
USD/RUB 80.8000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте