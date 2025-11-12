|О компании
|12.11.2025
Экономика РБ
ДВА БЕЛОРУСА ОРГАНИЗОВАЛИ ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ БЕЛАРУСИ ГРУЗОВЫХ МИКРОАВТОБУСОВ ПОД ВИДОМ ЛЕГКОВОГО АВТО
15:54 12.11.2025
В отношении двух белорусов, организовавших ввоз на территорию Беларуси грузовых микроавтобусов под видом легкового автотранспорта, Брестская таможня возбудила уголовное дело.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, преступную схему граждане реализовали в сговоре с иными лицами, чтобы сэкономить на утилизационном сборе порядка 180 тыс. рублей.
Четыре грузовых автомобиля MERSEDES-BENZ общей стоимостью свыше 440 тыс. бел. рублей были ввезены из Польши через пункты пропуска «Брест», «Каменный Лог» и «Бенякони».
Уже на территории Беларуси грузовые микроавтобусы видоизменяли кустарным методом в транспортные средства для перевозки пассажиров (не более 8 посадочных мест), ставка утилизационного сбора за которые значительно ниже.
Для выпуска в свободное обращение и, соответственно, уплаты утильсбора, транспортные средства уже «в облике легковых» доставили в ведомственные пункты таможенного оформления.
Результаты судебных автотехнических экспертиз подтвердили наличие изменений в конструкциях транспортных средств, предусмотренных производителем.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 6 лет.
