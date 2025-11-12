У родителей появился новый цифровой инструмент в защите своих детей от интернет-травли. Компания МТС, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и Министерство образования Республики Беларусь представили специальный чат-бот «Родителям о буллинге».

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, он поможет получать практические советы, рекомендации и пошаговые инструкции по вопросам профилактики кибербуллинга и безопасного поведения детей в сети. Присоединиться можно по ссылке.

Чат-бот «Родителям о буллинге» презентовали накануне на республиканском вебинаре для родителей. В его основу вошли образовательные материалы инициативы #ИнтернетБезБуллинга. Цифровой помощник разработан с учетом реальных ситуаций, с которыми сталкиваются семьи. Он включает советы по диалогу с ребенком, алгоритмы действий при выявлении травли, контакты служб поддержки и различные интерактивные материалы: тесты, видео, чек-листы.

«Мы понимаем, насколько важно вовремя поддержать ребенка и дать родителям уверенность в своих действиях. Чат-бот — это не просто справочник, а живой помощник, который всегда под рукой. Он создан на основе опыта проекта #ИнтернетБезБуллинга и станет опорой для семей, которые хотят защитить своих детей в цифровом мире», — отметила Мария Канасевич, глава PR-группы компании МТС.

«Сегодня государственные органы образования активно содействуют родителям в вопросах обеспечения цифровой безопасности детей. В учреждениях образования на родительских собраниях обсуждаются риски интернет-среды и способы защиты от кибербуллинга. Подготовлены памятки для детей с рекомендациями, как избежать травли в сети. Уверена, что запуск чат-бота станет полезным дополнением к уже реализуемым мерам и поможет родителям чувствовать себя увереннее в диалоге с ребенком и в действиях при возникновении сложных ситуаций», — добавила Елена Симакова, заместитель начальника управления воспитательной и социальной работы Главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь.

«Интернет — часть жизни наших детей, и именно взрослые помогают сделать эту часть безопасной. Мы рады, что вместе с МТС и Министерством образования создали инструмент, который поможет родителям не растеряться, когда ребенку трудно. Чат-бот “Родителям о буллинге” — это практический инструмент, который объединяет проверенные советы, алгоритмы действий и ресурсы поддержки», — поделились в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

Справка:

МТС и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси сотрудничают в сфере цифровой грамотности и безопасности детей в киберпространстве с 2019 года. За это время для детей и молодежи, родителей и педагогов прошли десятки мероприятий, многие из которых реализованы при активном содействии Министерства образования Республики Беларусь. С 2021 года совместными силами реализуется инициатива по предотвращению агрессии в сети #ИнтернетБезБуллинга.

Также МТС и ЮНИСЕФ совместно продвигают различные инструменты помощи для детей и подростков, попавших в сложные ситуации: горячую линию и онлайн-консультации специалистов. Поддержать проект можно через сайт, приложение «Мой МТС» или USSD-запрос МТС *222*22#. Сумма перевода — 2 рубля. Собранные средства ЮНИСЕФ направляет на обучение специалистов, работающих с пострадавшими от буллинга.