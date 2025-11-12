8 ноября 2025 г. вступило в силу постановление Министерства финансов от 28 августа 2025 г. № 79, которым, в частности, скорректировано постановление ведомства от 1 июня 2018 г. № 41 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи, обращения и погашения инвестиционных паев».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями в постановление № 41 предусмотрено изложение в новой редакции Инструкции о порядке выдачи, обращения и погашения инвестиционных паев.

Инструкцией в том числе урегулированы вопросы:

присвоения обязательных реквизитов инвестиционного пая, а также государственного регистрационного номера инвестиционным паям;

выдачи инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда;

размещения инвестиционных паев после формирования паевого инвестиционного фонда

установления правил паевого инвестиционного фонда и внесения изменений и (или) дополнений в них;

обращения инвестиционных паев, приостановления выкупа, обмена инвестиционных паев;

объединения паевых инвестиционных фондов, изменения типа паевого инвестиционного фонда;

аннулирования инвестиционных паев;

ведения реестра инвестиционных фондов.

Справка Pravo.by

Согласно Закону Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-З «Об инвестиционных фондах»

инвестиционный пай – именная ценная бумага, выдаваемая в бездокументарной форме, подтверждающая права владельца на долю в праве общей собственности на имущество паевого инвестиционного фонда, получение денежных средств при прекращении существования этого фонда от реализации его имущества, оставшихся после удовлетворения письменных требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества этого фонда, а также после оплаты расходов, связанных с прекращением его существования, пропорционально количеству принадлежащих этому владельцу инвестиционных паев, иные права, предусмотренные настоящим Законом;

инвестиционный фонд – открытое акционерное общество, осуществляющее аккумулирование и инвестирование денежных средств, внесенных акционерами этого общества в качестве оплаты эмитируемых им акций, а также иного имущества, полученного в результате такого инвестирования (акционерный инвестиционный фонд), либо принадлежащая на праве общей долевой собственности владельцам инвестиционных паев и находящаяся в доверительном управлении управляющей организации паевого инвестиционного фонда совокупность денежных средств, полученных в качестве оплаты инвестиционных паев, а также иного имущества, приобретенного в результате инвестирования денежных средств (паевой инвестиционный фонд)

Также постановлением № 79 скорректировано постановление Министерства финансов от 21 ноября 2006 г. № 142 «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, и учета внешнего государственного долга и внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь».