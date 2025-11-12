|О компании
|12.11.2025
Экономика РБ
ХОККЕЙНЫЙ АЖИОТАЖ НА WILDBERRIES: ПРОДАЖИ КОНЬКОВ И КЛЮШЕК В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ В 2 РАЗА
13:21 12.11.2025
Популярность спорта в Беларуси подтверждается и интересом покупателей на Wildberries.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, за 10 месяцев 2025 года продажи спортивных товаров на платформе выросли на 30% в денежном эквиваленте, что говорит о растущем внимании жителей страны к активному и здоровому образу жизни.
Отдельного внимания заслуживает рост интереса к хоккею и зимним видам спорта. Продажи коньков выросли на 121%, клюшек – на 88%, шайб – на 47%. Эти товары стабильно входят в число самых популярных среди спортивного инвентаря.
А еще любовь к хоккею в Беларуси не ограничивается самим спортом – растет и спрос на фан-атрибутику. Самыми популярными товарами среди болельщиков за 10 месяцев 2025 года стали дудки и гудки, помпоны для черлидинга, надувные палочки и ладошки-трещотки. Эти товары создают атмосферу праздника на трибунах и дома, когда белорусы поддерживают любимые команды.
