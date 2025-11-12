Популярность спорта в Беларуси подтверждается и интересом покупателей на Wildberries.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, за 10 месяцев 2025 года продажи спортивных товаров на платформе выросли на 30% в денежном эквиваленте, что говорит о растущем внимании жителей страны к активному и здоровому образу жизни.

Отдельного внимания заслуживает рост интереса к хоккею и зимним видам спорта. Продажи коньков выросли на 121%, клюшек – на 88%, шайб – на 47%. Эти товары стабильно входят в число самых популярных среди спортивного инвентаря.

А еще любовь к хоккею в Беларуси не ограничивается самим спортом – растет и спрос на фан-атрибутику. Самыми популярными товарами среди болельщиков за 10 месяцев 2025 года стали дудки и гудки, помпоны для черлидинга, надувные палочки и ладошки-трещотки. Эти товары создают атмосферу праздника на трибунах и дома, когда белорусы поддерживают любимые команды.