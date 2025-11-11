|О компании
|12.11.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ПО 10 МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОЯВЯТСЯ В КАЖДОЙ ОБЛАСТИ БЕЛАРУСИ В 2026 ГОДУ
12:29 12.11.2025
По 10 молочно-товарных комплексов появятся до конца 2026 года в каждой области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Современные технологичные объекты должны придать импульс развитию хозяйств и целых районов. Активно строятся новые объекты и в Минской области.
В центральном регионе до конца 2025 года откроют 25 современных животноводческих объектов. Ставку делают на улучшение условий содержания крупного рогатого скота и высокие надои.
В 2024 году на сельхозпредприятии «Агрофирма «Фаличи» ввели новый профилакторий на 200 телят. Созданы все условия для молодняка. А в 2025 году построили еще один современный молочно-товарный комплекс. Есть доильный блок, два здания для содержания животных. Вскоре объект расширится. Строится еще одно помещение для сухостоя и раздоя.
Среднесуточный удой на голову – 25 литров сорта экстра. Это результат комплексного подхода к содержанию животных. Комфортные помещения, а еще сбалансированное питание. Хозяйство само себя обеспечивает качественными кормами.
