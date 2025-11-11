По 10 молочно-товарных комплексов появятся до конца 2026 года в каждой области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Современные технологичные объекты должны придать импульс развитию хозяйств и целых районов. Активно строятся новые объекты и в Минской области.

В центральном регионе до конца 2025 года откроют 25 современных животноводческих объектов. Ставку делают на улучшение условий содержания крупного рогатого скота и высокие надои.

В 2024 году на сельхозпредприятии «Агрофирма «Фаличи» ввели новый профилакторий на 200 телят. Созданы все условия для молодняка. А в 2025 году построили еще один современный молочно-товарный комплекс. Есть доильный блок, два здания для содержания животных. Вскоре объект расширится. Строится еще одно помещение для сухостоя и раздоя.

Среднесуточный удой на голову – 25 литров сорта экстра. Это результат комплексного подхода к содержанию животных. Комфортные помещения, а еще сбалансированное питание. Хозяйство само себя обеспечивает качественными кормами.