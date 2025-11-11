|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ИНВЕСТПЛАНЫ НА 2026 ГОД ПРЕДУСМАТРИВАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ БОЛЕЕ 600 ПРОЕКТОВ НА BR10 МЛРД
12:12 12.11.2025
Инвестиционные планы на 2026 год предусматривают реализацию более 600 проектов на 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Инвестирование в реальный сектор является важнейшим условием повышения конкурентоспособности регионов и экономики в целом.
Значительного вклада в развитие регионов в 2026 году ожидаем от продолжения реализации импортозамещающих проектов и инициативы «Один район–один проект». До конца года планируется завершение 50 проектов, появится 1,5 тыс. новых рабочих мест.
Активно набирает обороты «Региональная инициатива»: предусматривается реализация порядка 120 проектов на сумму 1,7 млрд рублей, 50 из них завершат до конца года.
В целом, в 2026-м планируется завершение 230 коммерческих проектов и создание порядка 2,7 тыс. новых рабочих мест.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2025
Курсы в банках
на 12.11.2025
Конвертация в банках
на 12.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте