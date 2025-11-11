ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ИНВЕСТПЛАНЫ НА 2026 ГОД ПРЕДУСМАТРИВАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ БОЛЕЕ 600 ПРОЕКТОВ НА BR10 МЛРД


12:12 12.11.2025

Инвестиционные планы на 2026 год предусматривают реализацию более 600 проектов на 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Инвестирование в реальный сектор является важнейшим условием повышения конкурентоспособности регионов и экономики в целом.

Значительного вклада в развитие регионов в 2026 году ожидаем от продолжения реализации импортозамещающих проектов и инициативы «Один район–один проект». До конца года планируется завершение 50 проектов, появится 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Активно набирает обороты «Региональная инициатива»: предусматривается реализация порядка 120 проектов на сумму 1,7 млрд рублей, 50 из них завершат до конца года.

В целом, в 2026-м планируется завершение 230 коммерческих проектов и создание порядка 2,7 тыс. новых рабочих мест.
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2025
валюта курс
EUR 3.4471
USD 2.9807
RUB 3.6665
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9807 +0.0059
RUB 3.6665 -0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4480
USD 2.9650 2.9770
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1630
EUR/RUB 93.6000 94.4020
USD/RUB 80.8000 81.5000
подробнее
