Инвестиционные планы на 2026 год предусматривают реализацию более 600 проектов на 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Инвестирование в реальный сектор является важнейшим условием повышения конкурентоспособности регионов и экономики в целом.

Значительного вклада в развитие регионов в 2026 году ожидаем от продолжения реализации импортозамещающих проектов и инициативы «Один район–один проект». До конца года планируется завершение 50 проектов, появится 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Активно набирает обороты «Региональная инициатива»: предусматривается реализация порядка 120 проектов на сумму 1,7 млрд рублей, 50 из них завершат до конца года.

В целом, в 2026-м планируется завершение 230 коммерческих проектов и создание порядка 2,7 тыс. новых рабочих мест.