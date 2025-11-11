Восемь карьерных самосвалов новейшей модели БЕЛАЗ-7513Т, способные брать на борт до 140 тонн горной массы за один рейс, пополнили парк одного из крупнейших месторождений золота в мире – Сухой Лог в Восточной Сибири.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, золотодобытчики отмечают, что это первые на руднике БЕЛАЗы с электромеханической трансмиссией, которая вместе с высокоэффективным дизельным двигателем мощностью 1168 кВт (1588 л.с.) обеспечивает многотонным машинам мощную тягу на карьерных подъемах.

Новые 140-тонные самосвалы БЕЛАЗ-7513Т адаптированы производителем под экстремальный сибирский климат и высокопроизводительную работу даже при температурах близких к минус 50 °C.

«Запуск новой техники позволяет нам увеличить объемы перевозки горной массы и повысить эффективность транспортного процесса. Для проекта такого масштаба, как Сухой Лог, важна надежность техники и ее готовность к работе в тяжелых условиях – и этим требованиям новые самосвалы полностью удовлетворяют», – подчеркнул значимость обновления техпарка начальник цеха большегрузного транспорта компании «Полюс Сухой Лог» Сергей Тинников.

Надежные, маневренные и высокопроизводительные БЕЛАЗы призваны стать ключевым звеном в системе транспортировки золотоносной руды на одном из крупнейших месторождений золота в мире. За рабочую смену один такой самосвал способен выполнить грузооборот до 1 100 тонно-километров.