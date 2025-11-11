ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ВОСЕМЬ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ-7513Т ПОПОЛНИЛИ ПАРК ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА В СИБИРИ


11:50 12.11.2025

Восемь карьерных самосвалов новейшей модели БЕЛАЗ-7513Т, способные брать на борт до 140 тонн горной массы за один рейс, пополнили парк одного из крупнейших месторождений золота в мире – Сухой Лог в Восточной Сибири.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, золотодобытчики отмечают, что это первые на руднике БЕЛАЗы с электромеханической трансмиссией, которая вместе с высокоэффективным дизельным двигателем мощностью 1168 кВт (1588 л.с.) обеспечивает многотонным машинам мощную тягу на карьерных подъемах.

Новые 140-тонные самосвалы БЕЛАЗ-7513Т адаптированы производителем под экстремальный сибирский климат и высокопроизводительную работу даже при температурах близких к минус 50 °C.

«Запуск новой техники позволяет нам увеличить объемы перевозки горной массы и повысить эффективность транспортного процесса. Для проекта такого масштаба, как Сухой Лог, важна надежность техники и ее готовность к работе в тяжелых условиях – и этим требованиям новые самосвалы полностью удовлетворяют», – подчеркнул значимость обновления техпарка начальник цеха большегрузного транспорта компании «Полюс Сухой Лог» Сергей Тинников.

Надежные, маневренные и высокопроизводительные БЕЛАЗы призваны стать ключевым звеном в системе транспортировки золотоносной руды на одном из крупнейших месторождений золота в мире. За рабочую смену один такой самосвал способен выполнить грузооборот до 1 100 тонно-километров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2025
валюта курс
EUR 3.4471
USD 2.9807
RUB 3.6665
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9807 +0.0059
RUB 3.6665 -0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4480
USD 2.9650 2.9770
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1630
EUR/RUB 93.6000 94.4020
USD/RUB 80.8000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте