Благодаря реализации энергосберегающих мероприятий Минский тракторный завод за январь-сентябрь 2025 года сэкономил более 2,5 млн рублей. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник газотехнического отдела управления главного энергетика ОАО «МТЗ» Андрей Борисевич.

«За девять месяцев мы достигли показателя по энергосбережению в 6,1 % при целевом задании Министерства промышленности в 5,8%. В настоящее время на предприятии реализовано более 30 энергосберегающих мероприятий из 42 включенных в заводскую программу по энергосбережению на 2025 год. Кроме того, еще четыре мероприятия были выполнены дополнительно. В целом экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) с учетом переходящего эффекта от мероприятий, внедренных в 2024 году, превысила 4,5 тыс. тонн условного топлива, или более 2,5 млн рублей в денежном выражении», — отметил Андрей Борисевич.

По его словам, сейчас на МТЗ проходит энергоаудит. Подобное мероприятие проводят раз в пять лет, чтобы определить потенциал энергосбережения, оценить эффективность использования ТЭР на предприятии и предложить меры по их экономному использованию.