|12.11.2025
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СВЫШЕ 10 РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА ВЫСТАВКЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ «РЕГИОН БУДУЩЕГО»
10:27 12.11.2025
Свыше 10 разработок БГУ представят на выставке научно-технических достижений «Регион будущего.
Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, научное мероприятие состоится 12 ноября в г. Борисове. БГУ продемонстрирует инновационные изобретения в области производственного оборудования, лазерной физики, микроэлектроники, энергетики, пищевой промышленности и др.
На стенде ведущего вуза разместят макет машины для импульсной заливки полимерных двухкомпонентных эпоксидных систем. Это ресурсосберегающее технологическое оборудование для создания изделий из пенополиуретанов. Получаемые образцы широко востребованы в коммунальном хозяйстве, автомобилестроении, мебельной промышленности и нефтехимическом производстве. Машина минимизирует участие человека в производстве и позволяет избежать возможных ошибок за счет соблюдения жестких технологических требований.
Посетителей выставки также ознакомят с технологией химико-механического полирования карбида кремния. Она позволяет получать пластины из данного химического соединения, которые обладают высокой твердостью, износостойкостью, теплопроводностью и малым весом. Благодаря своим свойствам пластины могут использоваться в бронежилетах, автомобильной броне и бронелистах самолетов, в полупроводниковых подложках для автомобильной, аэрокосмической и энергетической промышленности.
Еще одним экспонатом станет пищевая продукция серии «Еда умного города». Она включает сухие композиции предварительно измельченных или раздробленных сушеных овощей, зелени, пряностей, соли и других ингредиентов. Данные фитокомплексы обладают иммуномодулирующим действием и способствуют нормализации функций опорно-двигательного аппарата, нервной и иммунной систем.
Также ученые расскажут о композициях полифункционального назначения серии «Антистресс». Данные продукты представляют собой составы на основе природных компонентов растительного происхождения. Они применяются для уменьшения чувства тревоги, эмоциональной напряженности, проявляют антидепрессантные свойства, обладают седативным действием и нормализуют цикл сна.
Кроме того, БГУ представит ультрачерные пленки для оптических и измерительных приборов, сверхширокополосное радиопоглощающее покрытие для оборудования безэховых камер и измерительных площадок, многофункциональный измерительный комплекс «Alma Meter – 2» и др.
Отметим, выставку научно-технических достижений «Регион будущего» организуют в рамках Форума «ИННОРЕГИОН–2025». Он направлен на развитие инновационного потенциала Беларуси и формирование интеллектуального капитала регионов.
Организаторами форума выступают Минский областной и Борисовский районный исполнительные комитеты, Борисовский государственный технический колледж и Научно-технологический парк БНТУ «Политехник».
|
|
