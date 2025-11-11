|О компании
|12.11.2025
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СКОРРЕКТИРОВАНЫ ГОСПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» И «БЕЛАРУСЬ ГОСТЕПРИИМНАЯ»
10:13 12.11.2025
Правительством внесены корректировки в госпрограммы «Физическая культура и спорт» на 2021-2025 годы и «Беларусь гостеприимная» на 2021-2025 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Документом уточнены объемы финансирования мероприятий в 2025 году
Расширен перечень мероприятий строительства (реконструкции, модернизации) спортивных сооружений. Он дополнен 10 новыми мероприятиями
В их числе строительство бассейна в г.Высокое Каменецкого района, мини-футбольного поля в г.Волковыске, спортивного зала в г.п.Вороново, спортивно-оздоровительного комплекса в г.Заславле, реконструкция стадиона в г.Белоозерске и г.Слониме, биатлонной трассы в г.Копыле.
