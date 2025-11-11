В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано ООО «ГроВиАр» с инвестиционным проектом по созданию производства декоративных металлических конструкций в СЭЗ «Гродноинвест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, инвестиционный проект предполагает создание на участке № 1 cектор 1 (район Грандичи) СЭЗ «Гродноинвест» в г. Гродно промышленно-складского комплекса для организации производства декоративных металлических изделий широкого профиля. Реализация проекта позволит создать порядка 14 новых рабочих мест, а выпускаемая продукция будет поставляться на экспорт в Российскую Федерацию и другие страны ближнего зарубежья.

Основным выпускаемым изделием станут многопрофильные металлические конструкции, которые могут использоваться на промышленных объектах и в частном домостроении. Готовая продукция будет поставляться комплектами для самостоятельной сборки.

С целью организации производственного процесса предприятием запланировано приобретение современного технологического оборудования, листопрокатных и формовочных станков, агрегатов для резки и камер полимерно-порошкового окрашивания. К преимуществам продукции стоит отнести использование высококачественных металлических материалов, главной особенностью которых является повышенная износостойкость и устойчивость к коррозии.