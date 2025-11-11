|О компании
|12.11.2025
Экономика РБ
БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТО В ОКТЯБРЕ ПОКАЗАЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ - БАА
09:41 12.11.2025
В октябре 2025 года белорусский рынок новых легковых автомобилей показал значительный подъем. Реализация увеличилась более чем на 15% по отношению к сентябрьским показателям. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
В то же время, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, объем рынка в октябре 2025 остался на уровне показателей 2024 года.
Положительная динамика (к сентябрю) была во многом обусловлена расширением модельного ряда у дилеров. Наибольший стимул рынку придал активный выход новинок в категориях гибридов и электрокаров.
Ведущие позиции на белорусском рынке сохраняет белорусский бренд BELGEE – 2 395 автомобилей по итогам октября. В модельном зачете безусловное первенство удерживает Belgee X50. Совокупные продажи этого кроссовера с начала 2025 года уже превысили отметку в 8,4 тысячи единиц.
Важным трендом октября также стало 10-процентное увеличение импорта электромобилей в страну по сравнению с сентябрем.
«Мы прогнозируем, что до конца 2025 года на рынке сохранится восходящий тренд, даже с учетом наступления зимнего периода», - отметил генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ», член правления БАА Геннадий Свидерский
Ожидается, что категория электромобилей продолжит демонстрировать опережающие темпы роста в последние два месяца года.
