ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТО В ОКТЯБРЕ ПОКАЗАЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ - БАА


09:41 12.11.2025

В октябре 2025 года белорусский рынок новых легковых автомобилей показал значительный подъем. Реализация увеличилась более чем на 15% по отношению к сентябрьским показателям. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

В то же время, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, объем рынка в октябре 2025 остался на уровне показателей 2024 года.

Положительная динамика (к сентябрю) была во многом обусловлена расширением модельного ряда у дилеров. Наибольший стимул рынку придал активный выход новинок в категориях гибридов и электрокаров.

Ведущие позиции на белорусском рынке сохраняет белорусский бренд BELGEE – 2 395 автомобилей по итогам октября. В модельном зачете безусловное первенство удерживает Belgee X50. Совокупные продажи этого кроссовера с начала 2025 года уже превысили отметку в 8,4 тысячи единиц.

Важным трендом октября также стало 10-процентное увеличение импорта электромобилей в страну по сравнению с сентябрем.

«Мы прогнозируем, что до конца 2025 года на рынке сохранится восходящий тренд, даже с учетом наступления зимнего периода», - отметил генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ», член правления БАА Геннадий Свидерский

Ожидается, что категория электромобилей продолжит демонстрировать опережающие темпы роста в последние два месяца года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2025
валюта курс
EUR 3.4471
USD 2.9807
RUB 3.6665
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9807 +0.0059
RUB 3.6665 -0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4480
USD 2.9650 2.9770
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1630
EUR/RUB 93.6000 94.4020
USD/RUB 80.8000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте