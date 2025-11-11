Выручка Ozon в 3 квартале 2025 года увеличилась на 59% до 7,9 млрд белорусских рублей, сообщает пресс-служба компании.

Оборот (GMV) с учетом услуг вырос на 53% до 40,9 млрд белорусских рублей. В Беларуси оборот маркетплейса вырос еще стремительнее — более чем в 2,5 раза по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года.

База активных покупателей Ozon выросла на 18% и достигла 63 млн пользователей. В Беларуси число клиентов площадки увеличилось почти в 2 раза год к году. Лояльность клиентов также растет: в среднем каждый покупатель делает на Ozon уже почти 34 заказа в год – на 9 больше, чем годом ранее. В результате за 3 квартал 2025 года компания доставила 667,8 млн заказов (+80%). Количество заказов в Беларуси показало более чем уверенный рост — более чем в 3,5 раза раза.

Компания продолжает наращивать логистическую инфраструктуру с фокусом на регионы. В 3 квартале 2025 года складские площади компании выросли до 4 млн кв. м., а количество пунктов выдачи заказов превысило 78 тыс., причем 45% ПВЗ Ozon находятся в городах и селах с населением менее 50 тыс. человек. В результате 4 из 10 заказов в 3 квартале 2025 года компания доставила в малые города и села.

В Беларуси логистические мощности компании включают в себя фулфилмент-центр в Минске и сортировочные центры в Минске, Орше и Барановичах. Компания также активно развивает сеть пунктов выдачи во всех регионах Беларуси: в третьем квартале количество ПВЗ в Республике увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим периодом прошлого года.

*Рублевые показатели отчетности переведены в белорусские рубли по среднему курсу 3 квартала 2025 года.

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 63 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 600 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.