Экономика РБ


НОВЫЙ ФЛАГМАНСКИЙ АВТОЦЕНТР VOYAH И MHERO ОТКРЫЛСЯ НА МКАД


16:03 11.11.2025

Официальный дистрибьютор Voyah и MHERO в Беларуси, компания Автопромсервис, объявил об открытии нового флагманского автоцентра, который расположен по адресу: г. Минск, Цна, ул. Юбилейная, 8.

Как сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА), новый автоцентр, как и все предыдущие, является центром полного цикла, в котором клиенты смогут не только приобрести свой автомобиль, но и получить качественный сервис и обслуживание уровня VIP. Отличительная особенность автоцентра –масштабы, благодаря которым одновременно можно удовлетворить запросы большого количества клиентов.

Общая площадь автоцентра составляет порядка 6000 кв.м. Шоурум вмещает порядка 10 автомобилей и включает комфортные зоны для общения с экспертами бренда. Дополнительно 400 кв. м занимает лаунж-зона для клиентов, имеется и детская зона.

В сервисной зоне есть возможность не только одновременно обслужить большое количество автомобилей, но и предоставить широкий спектр услуг – от мойки технического обслуживания до кузовного ремонта и детейлинга.

Зона оснащена 29 постами, среди которых 15 – с подъемниками, в общее количество также входят посты шиномонтажа, развал-схождения и т.д. Из эксклюзивного оборудования можно отметить стенд для балансировки высоковольтных батарей и гидравлический подъемный стол для их демонтажа.

Кузовной цех с покрасочной камерой, лабораторией подбора красок, отдельными постами для подготовки, полировки, разборки и сборки, беспокрасочного удаления вмятин, стапелем оснащен высокотехнологичным оборудованием.

Большой склад запчастей позволяет хранить большое количество узлов и агрегатов, что также благоприятно сказывается на сокращении сроков сервисного обслуживания и ремонта.

Парковка возле автоцентра способна принять до 225 автомобилей одновременно, на территории есть зарядные станции для подзарядки электромобилей клиентов.

«Мы хорошо знакомы с потребностями и пожеланиями владельцев автомобилей премиальных брендов. Поэтому уже на стадии проектирования автоцентра учитывали ряд важных моментов, благодаря которым приобретение автомобиля оставит у покупателя множество незабываемых впечатлений, а сервисное обслуживание автомобиля будет не только качественным, но и оперативным», – отметили представители официального дистрибьютора.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2025
валюта курс
EUR 3.4471
USD 2.9807
RUB 3.6665
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9807 +0.0059
RUB 3.6665 -0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4490
USD 2.9750 2.9780
RUB 3.6500 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1590
EUR/RUB 94.2000 94.4000
USD/RUB 81.2500 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
