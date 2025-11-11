Официальный дистрибьютор Voyah и MHERO в Беларуси, компания Автопромсервис, объявил об открытии нового флагманского автоцентра, который расположен по адресу: г. Минск, Цна, ул. Юбилейная, 8.

Как сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА), новый автоцентр, как и все предыдущие, является центром полного цикла, в котором клиенты смогут не только приобрести свой автомобиль, но и получить качественный сервис и обслуживание уровня VIP. Отличительная особенность автоцентра –масштабы, благодаря которым одновременно можно удовлетворить запросы большого количества клиентов.

Общая площадь автоцентра составляет порядка 6000 кв.м. Шоурум вмещает порядка 10 автомобилей и включает комфортные зоны для общения с экспертами бренда. Дополнительно 400 кв. м занимает лаунж-зона для клиентов, имеется и детская зона.

В сервисной зоне есть возможность не только одновременно обслужить большое количество автомобилей, но и предоставить широкий спектр услуг – от мойки технического обслуживания до кузовного ремонта и детейлинга.

Зона оснащена 29 постами, среди которых 15 – с подъемниками, в общее количество также входят посты шиномонтажа, развал-схождения и т.д. Из эксклюзивного оборудования можно отметить стенд для балансировки высоковольтных батарей и гидравлический подъемный стол для их демонтажа.

Кузовной цех с покрасочной камерой, лабораторией подбора красок, отдельными постами для подготовки, полировки, разборки и сборки, беспокрасочного удаления вмятин, стапелем оснащен высокотехнологичным оборудованием.

Большой склад запчастей позволяет хранить большое количество узлов и агрегатов, что также благоприятно сказывается на сокращении сроков сервисного обслуживания и ремонта.

Парковка возле автоцентра способна принять до 225 автомобилей одновременно, на территории есть зарядные станции для подзарядки электромобилей клиентов.

«Мы хорошо знакомы с потребностями и пожеланиями владельцев автомобилей премиальных брендов. Поэтому уже на стадии проектирования автоцентра учитывали ряд важных моментов, благодаря которым приобретение автомобиля оставит у покупателя множество незабываемых впечатлений, а сервисное обслуживание автомобиля будет не только качественным, но и оперативным», – отметили представители официального дистрибьютора.