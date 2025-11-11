Экономика РБ

В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

15:25 11.11.2025 Постановлением Минтруда и соцзащиты от 17 октября 2025 г. № 119 в Беларуси утвержден профессиональный стандарт «Оценочная деятельность». Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, профстандарт вводит 6 должностей служащих: стажер оценщика, оценщик недвижимости, оценщик движимого имущества, оценщик интеллектуальной собственности, оценщик предприятий (бизнеса), эксперт по экспертизе достоверности оценки. Из них вводиться 4 новые должности служащих (стажер оценщика, оценщик движимого имущества, оценщик предприятий (бизнеса) и эксперт по экспертизе достоверности оценки). Чем это обусловлено: 1.Углубленной специализацией оценщиков в зависимости от вида активов (недвижимость, бизнес, интеллектуальная собственность и т.д.). Это позволит повысить объективность, снизить риски и обеспечить строгое соблюдение законодательства в оценочной деятельности. 2.Поддержкой молодых специалистов. Так, появление должности «Стажер оценщика» предоставит возможность трудоустройства и получения практического опыта выпускникам вузов в этой сложной и высокорисковой сфере. 3.Обновлением нормативной базы. Одновременно из Единого квалификационного справочника исключены устаревшие квалификационные характеристики должностей «Оценщик интеллектуальной собственности» и «Оценщик недвижимости». Их полным аналогом и заменой становится новый профессиональный стандарт. Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.