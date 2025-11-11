|О компании
|11.11.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
15:25 11.11.2025
Постановлением Минтруда и соцзащиты от 17 октября 2025 г. № 119 в Беларуси утвержден профессиональный стандарт «Оценочная деятельность».
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, профстандарт вводит 6 должностей служащих: стажер оценщика, оценщик недвижимости, оценщик движимого имущества, оценщик интеллектуальной собственности, оценщик предприятий (бизнеса), эксперт по экспертизе достоверности оценки.
Из них вводиться 4 новые должности служащих (стажер оценщика, оценщик движимого имущества, оценщик предприятий (бизнеса) и эксперт по экспертизе достоверности оценки).
Чем это обусловлено:
1.Углубленной специализацией оценщиков в зависимости от вида активов (недвижимость, бизнес, интеллектуальная собственность и т.д.).
Это позволит повысить объективность, снизить риски и обеспечить строгое соблюдение законодательства в оценочной деятельности.
2.Поддержкой молодых специалистов.
Так, появление должности «Стажер оценщика» предоставит возможность трудоустройства и получения практического опыта выпускникам вузов в этой сложной и высокорисковой сфере.
3.Обновлением нормативной базы. Одновременно из Единого квалификационного справочника исключены устаревшие квалификационные характеристики должностей «Оценщик интеллектуальной собственности» и «Оценщик недвижимости».
Их полным аналогом и заменой становится новый профессиональный стандарт.
Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
