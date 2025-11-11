С начала года специалистами санитарно-эпидемиологической службы г. Минска надзорными мероприятиями охвачено 823 объекта общественного питания: изъято почти 12 тонн некачественных продуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе санэпидслужбы Минска, нарушения требований установлены на большей части проверенных объектов. Чаще всего выявлялись нарушения в части обращения пищевой продукции без маркировки и/или с истекшими сроками годности; нарушения условий хранения пищевой продукции, как температурного режима хранения, так и несоблюдение правил хранения; использования оборудования, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с трещинами и другими элементами, затрудняющих санитарную обработку; в части создания условий для соблюдения личной гигиены работниками и посетителями; несвоевременного прохождение медицинских осмотров, гигиенического обучения работниками организаций; несвоевременного проведение уборки производственных, вспомогательных помещений, оборудования, тары и др.

Часть нарушений устранялась субъектами хозяйствования в период проведения надзорных мероприятий, другим требовалось время для устранения выявленных нарушений.

По фактам выявленных нарушений приняты меры в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе запрещена реализация пищевых продуктов негарантированного качества общим весом 11791,9 кг, в целях устранения нарушений в адрес субъектов хозяйствования направлено 225 предписаний (рекомендаций) по устранению нарушений, к административной ответственности в виде штрафа привлечено 237 должностных и юридических лиц.

Государственный санитарный надзор носил преимущественно профилактический и предупредительный характер (мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, в том числе по отбору проб и образцов пищевой продукции, мониторинги). Внимание уделено как крупным ресторанам, так и мелким кофейням, студенческим столовым, заготовочным цехам и др.

При проведении надзорных мероприятий оценивалось:

санитарное содержание помещений, оборудования, посуды;

соблюдение технологии приготовления блюд;

достаточность холодильного оборудования;

обеспечение прослеживаемости продукции на всех этапах ее обращения;

организация и выполнение производственного контроля;

соблюдение работниками порядка и периодичности прохождения обязательных медицинских осмотров и гигиенического обучения;

наличие условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом;

соблюдение условий транспортировки, хранения пищевой продукции и сроков годности и т.д.

А также наличие необходимой документации:

программа производственного контроля;

технологическая документация, разработанная и утвержденная в установленном законодательством Республики Беларусь порядке;

инструкции (руководства, паспорта изготовителя оборудования) по эксплуатации оборудования;

паспорта на вентиляционные установки с отметками об эффективности их работы;

санитарно-гигиеническое заключение и др.