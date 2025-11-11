ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИНФЛЯЦИЯ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛА НА 6,1%


14:06 11.11.2025

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. составил 100,3%, с декабрем 2024 г. – 106,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в октябре 2025 года цены увеличились по сравнению с октябрем 2024 года на 6,9%. За январь-октябрь текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 6,6%.

Цены на продовольственные товары в октябре 2025 г. вросли по сравнению с сентябрем на 0,8%, с декабрем 2024 г. подорожали на 7,7%. При этом годовой рост цен в октябре составил 9,8%. За январь-октябрь 2025 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,9%.

Цены на непродовольственные товары в октябре 2025 года сократились по сравнению с сентябрем на 0,1%, а с начала года увеличились на 2,8%. Годовой рост цен в сентябре 2025 года ускорился к уровню сентябре 2024 года на 2,5%. За январь-октябрь текущего года цены увеличились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Цены на услуги в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем уменьшились на 0,05%, с декабрем 2024 года увеличились на 7,5%. Годовой рост цен в октябре 2025 года составил 7,6%. За январь-октябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-октябрем 2024 года на 7%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. составил 100,2%, с декабрем 2024 г. – 106,6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2025
валюта курс
EUR 3.4415
USD 2.9748
RUB 3.6762
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9807 +0.0059
RUB 3.6665 -0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4490
USD 2.9750 2.9780
RUB 3.6500 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1590
EUR/RUB 94.2000 94.4000
USD/RUB 81.2500 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте