В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. составил 100,3%, с декабрем 2024 г. – 106,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в октябре 2025 года цены увеличились по сравнению с октябрем 2024 года на 6,9%. За январь-октябрь текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 6,6%.

Цены на продовольственные товары в октябре 2025 г. вросли по сравнению с сентябрем на 0,8%, с декабрем 2024 г. подорожали на 7,7%. При этом годовой рост цен в октябре составил 9,8%. За январь-октябрь 2025 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,9%.

Цены на непродовольственные товары в октябре 2025 года сократились по сравнению с сентябрем на 0,1%, а с начала года увеличились на 2,8%. Годовой рост цен в сентябре 2025 года ускорился к уровню сентябре 2024 года на 2,5%. За январь-октябрь текущего года цены увеличились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Цены на услуги в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем уменьшились на 0,05%, с декабрем 2024 года увеличились на 7,5%. Годовой рост цен в октябре 2025 года составил 7,6%. За январь-октябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-октябрем 2024 года на 7%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. составил 100,2%, с декабрем 2024 г. – 106,6%.