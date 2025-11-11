ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
11.11.2025   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Экономика РБ


В ГОМЕЛЕ ПРЕСЕЧЕНА МАСШТАБНАЯ СХЕМА ПО УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В СФЕРЕ ТАКСИ


12:37 11.11.2025

В Гомеле пресечена масштабная схема по уклонению от уплаты налогов в сфере такси. В бюджет не уплачено почти 4 млн. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госкотроля.

Противоправная схема выявлена и пресечена управлением ДФР Комитета госконтроля по Гомельской области. Организаторами незаконной деятельности являлись трое жителей Гомеля.

Установлено, что данные граждане зарегистрировали на подставных лиц 5 лжеструктур (заявленными видами деятельности этих компаний являлись: компьютерное программирование, оптовая торговля, разборка и снос зданий), после чего использовали эти фиктивные фирмы для содействия в уклонении от уплаты налогов компаниям реального сектора экономики.

Услугами преступной группы воспользовались руководители 6 компаний-такси в Гомеле и Могилеве (в этих фирмах работало 550 наемных водителей и использовалось 400 транспортных средств).

Так, между лжеструктурами и 6 компаниями-такси были заключены фиктивные договоры аренды транспортных средств. В результате выручка от оказания услуг такси, фактически полученная реальными кампаниями, поступала на расчетные счета лжеструктур и скрывалась от налогообложения.

В последующем большая часть выручки обналичивалась лжеструктурами и распределялась поровну между организаторами противоправной схемы и руководителями компаний-такси, которые часть денег выплачивали водителям «в конверте», а остальное расходовали на личные цели. Оставшаяся часть выручки возвращалась компаниям-такси в виде платы по фиктивным договорам аренды транспортных средств.

Общая сумма неуплаченных налогов составила 3,7 млн. рублей.

УСК по Гомельской области по материалам областного управления ДФР КГК возбуждено 5 уголовных дел в отношении организаторов преступного бизнеса. Подозреваемые задержаны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2025
валюта курс
EUR 3.4415
USD 2.9748
RUB 3.6762
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9807 +0.0059
RUB 3.6665 -0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4490
USD 2.9750 2.9780
RUB 3.6500 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1590
EUR/RUB 94.2000 94.4000
USD/RUB 81.2500 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
