В Гомеле пресечена масштабная схема по уклонению от уплаты налогов в сфере такси. В бюджет не уплачено почти 4 млн. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госкотроля.

Противоправная схема выявлена и пресечена управлением ДФР Комитета госконтроля по Гомельской области. Организаторами незаконной деятельности являлись трое жителей Гомеля.

Установлено, что данные граждане зарегистрировали на подставных лиц 5 лжеструктур (заявленными видами деятельности этих компаний являлись: компьютерное программирование, оптовая торговля, разборка и снос зданий), после чего использовали эти фиктивные фирмы для содействия в уклонении от уплаты налогов компаниям реального сектора экономики.

Услугами преступной группы воспользовались руководители 6 компаний-такси в Гомеле и Могилеве (в этих фирмах работало 550 наемных водителей и использовалось 400 транспортных средств).

Так, между лжеструктурами и 6 компаниями-такси были заключены фиктивные договоры аренды транспортных средств. В результате выручка от оказания услуг такси, фактически полученная реальными кампаниями, поступала на расчетные счета лжеструктур и скрывалась от налогообложения.

В последующем большая часть выручки обналичивалась лжеструктурами и распределялась поровну между организаторами противоправной схемы и руководителями компаний-такси, которые часть денег выплачивали водителям «в конверте», а остальное расходовали на личные цели. Оставшаяся часть выручки возвращалась компаниям-такси в виде платы по фиктивным договорам аренды транспортных средств.

Общая сумма неуплаченных налогов составила 3,7 млн. рублей.

УСК по Гомельской области по материалам областного управления ДФР КГК возбуждено 5 уголовных дел в отношении организаторов преступного бизнеса. Подозреваемые задержаны.