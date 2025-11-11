|О компании
|11.11.2025
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: СОХРАНЯЕТСЯ ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЦЕДУР НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКРОТСТВА
12:26 11.11.2025
Департаментом по санации и банкротству проведен анализ применения процедур несостоятельности и банкротства по итогам 9-ти месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Ключевой тренд – снижение количества поданных заявлений о несостоятельности и банкротстве. За 9 месяцев 2025 года возбуждены процедуры несостоятельности и банкротства в отношении 668 субъектов хозяйствования – на четверть меньше аналогичного периода прошлого года (892). Количество поданных заявлений о судебном оздоровлении снижено во всех регионах.
В то же время число завершенных дел о несостоятельности и банкротстве (737 дел за 9 месяцев 2025 против 483 дел за аналогичный период прошлого года) увеличилось в 1,5 раза.
«Наблюдается устойчивая позитивная динамика по применению процедур несостоятельности и банкротства», – отметил директор Департамента.
