Предприятия концерна «Белгоспищепром» представят на выставке «ПРОДЭКСПО-2025» ряд новых товаров, отражающих современные тенденции пищевой промышленности и потребности потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгоспищепрома, на выставке будут представлены новинки от следующих производителей.

ОАО «Красный пищевик»: халва со вкусом шкварок и карамелизированным луком. Представленная новинка - смелый эксперимент осенне-зимнего сезона, который вызвал широкий общественный резонанс ещё до выхода. Лук и шкварки – это классика для каждого белоруса. Халва со вкусом шкварок и карамелизированным луком – оригинальное сочетание сладкого и соленого, контраст нежного и насыщенного. Новый вкус не оставит равнодушным даже гурманов.

ОАО «Красный Мозырянин»: линейка зефира «Рошель» со вкусами мандарина, черешни, ирландского крема покоряет не только новыми видами любимого зефира, но и сказочным дизайном упаковки: воздушный зефирный домик с фруктовым деревом возле него. Каждый вкус получил свой цвет: черешня - розовый, мандарин - солнечно-желтый, ирландский крем - кофейный. На обратной стороне упаковки изображена линейка продукции, чтобы покупатель мог попробовать все.

СОАО «Коммунарка»: батончики «Ну:Га» с натуральными фруктово-ягодными добавлениями - с малиной, с ананасом-манго-маракуйей, глазированные молочным шоколадом. Что выбрать? Яркий вкус малины придает лакомству легкую кислинку и волшебный аромат, сочетание ананаса-манго-маракуйи с нугой – настоящее экзотическое удовольствие. И все это прекрасно дополняется шоколадной глазурью… Попробуйте оба батончика и решите сами, какой из них вкуснее

СП ОАО «Спартак»: конфеты «Крошка-осьминожка» с какао, «Крошка-осьминожка» с йогуртом в молочном шоколаде. Они изготовлены на основе кокосового масла, которое помогает укреплять иммунитет, быстро преобразуется в энергию и способствует насыщению. Яркий анимационный дизайн заинтересует маленьких сладкоежек, а родители могут быть спокойны за состав продукта, так как конфеты не содержат консервантов. Идеальный перекус дома, в школе, на прогулке.

ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»: вафли «Молочный сюрприз» с какао - отличный выбор для перекусов, сытного завтрака или чаепития с коллегами. В составе вафель - повышенное содержание сухого молока: 21 процент. Стоит отметить, что в сухом молоке есть те же полезные вещества, что и в цельном. Например, кальций, так необходимый для здоровья костей и зубов. В нежной молочной начинке вафель содержится какао, которое придает сил и бодрости на целый день!

ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ»: маковая, абрикосовая и вишневая начинки. Новая линейка - идеальное сочетание натуральных ингредиентов и удобства использования. Продукция идеальна для приготовления выпечки как в домашних условиях, так и на производстве. Начинки обладают важным преимуществом: они сохраняют свою структуру, насыщенный вкус и привлекательный цвет даже при высоких температурах запекания.

Столбцовский филиал ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ»: пектинсодержащие нектары – яблочно-черничный и яблочно-малиновый. Производятся из свежих ягод и фруктов, выращенных в садах Беларуси, что позволяет сохранить максимум вкуса и полезных свойств в готовом продукте. Пектины способствуют нейтрализации и ускоренному выведению из организма токсинов, снижают холестерин, улучшают усвоение питательных веществ.

УП «Стародорожский плодоовощной завод» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»: сок томатный прямого отжима «По-домашнему» с сахаром и солью. Данный метод производства был выбран, чтобы сохранить витаминный и минеральный комплекс свежих овощей. Сок изготовлен из белорусских фермерских томатов открытого грунта. «По-домашнему» – это прекрасно сбалансированный вкус спелых помидоров, оттененный небольшим количеством сахара и соли.