С НАЧАЛА ГОДА ОКОЛО 200 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ

11:26 11.11.2025 С 1 января текущего года в Беларусь прибыло 199 070 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза. Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 230 807 жителей Европы. Из Латвии прибыли 395 547 иностранцев, из Литвы — 655 333, из Польши — 126 640. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 53 287 иностранных граждан.