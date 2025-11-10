Экономика РБ

В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДАЕТСЯ СТАРИННАЯ УСАДЬБА С ОГРОМНЫМ УЧАСТКОМ ЗЕМЛИ

10:51 11.11.2025 В Минской области через аукцион продают усадьбу Еленских, построенную в конце XVIII века. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ. Начальная цена старинной постройки не удивляет: за давно пустующий усадебный комплекс с хоздвором, парком и территорией в 1 гектар просят 42 рубля.